A queda precoce na última corrida de Moto2 do ano teve um rescaldo amargo para Nicolò Bulega, com uma operaçãoo ao ombro lesionado.

O final da temporada em Portimão terminou pouco depois do início, quando o homem da Gresini não conseguiu evitar a queda de Fábio Di Giannantonio. “Diggia” foi inicialmente levado para o Centro Médico, mas escapou com uma rotura de ligamentos no joelho.

Bulega, por outro lado, aterrou em casa, em Itália, na mesa de operações: o bordo da cartilagem na articulação do ombro direito teve de ser reparado cirurgicamente.

O procedimento foi realizado pelo Dr. Giuseppe Porcellini, no qual muitos italianos do meio das duas rodas contam para estas intervenções. Em Junho, o mesmo médico também tinha operado Andrea Dovizioso a uma clavícula partida.

“Muito obrigado ao Dr. Porcellini, que me operou de imediato e perfeitamente. Mal posso esperar para voltar a andar de moto“, partilhou o piloto de Moto2, de 21 anos, nas redes sociais.