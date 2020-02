Moto2 2020: MV Agusta Forward Racing revelou cores Manzi e Corsi mostraram as suas novas cores esta quarta-feira, 12 de Fevereiro desporto MotoSport desporto/moto2-2020-mv-agusta-forward-racing-revelou_5e455de7d617441277af585b





A MV Agusta Forward Racing revelou oficialmente a sua campanha para o Campeonato do Mundo de Moto2 de 2020.

A dupla italiana Stefano Manzi e Simone Corsi vão tentar construir uma sólida temporada de abertura em Moto2 para a marca, começando logo na preparação para o Teste Oficial de Jerez, de 19 a 21 de Fevereiro.

Giovanni Cuzari – CEO da Forward Racing: “Estou feliz com o trabalho feito na época passada. O projeto, apesar de ser jovem, mostrou a nossa validade, como prova o recorde de velocidade na Austrália e os excelentes resultados na classificação. A colaboração com a MV Agusta tem sido vital e continuará a ser ainda mais extensa este ano. Quero agradecer à equipa e ao nosso patrocinador, que vão tornar tudo possível nesta nova temporada.”

Stefano Manzi: “Como piloto italiano, sinto-me muito honrado por fazer parte deste importante projeto. Estou feliz por continuar o trabalho e espero poder melhorar ainda mais, especialmente depois do belo final da época passada. Este ano, o meu colega de equipa será Simone Corsi, um piloto bem experiente e de quem posso aprender muito. Mal posso esperar para voltar à minha F2 e dar, como sempre, o meu melhor para atingir os nossos objetivos.”

Simone Corsi: “Estou muito feliz por correr com uma marca como a MV Agusta, com a sua rica história. Sempre gostei das motos MV Agusta, como a F4. Eu não era nascido, mas o Agostini fez a história das corridas de moto com a MV por isso andar para esta marca é uma honra e uma motivação extra para mim e para a equipa para trazer a MV Agusta de volta ao topo da classificação. Desde o ano passado que a equipa tem feito um grande trabalho e nas últimas corridas, Manzi esteve sempre nas melhores posições. Durante o primeiro teste em Novembro em Jerez, tive imediatamente um bom pressentimento com a F2. Agora temos todos os testes de inverno para fazer o que pudermos para desenvolver a moto e chegar prontos para a primeira corrida no Qatar.”