Um de vários comandantes da sessão, que incluíram Syahrin, Bulega, e Dixon, o Malaio caiu aparatosamente mas voltou à pista para superar tudo e todos

O primeiro treino livre das Moto2 apanhou o pior dos dois mundos em Le Mans, com a pista a secar gradualmente mas a apresentar zonas ainda muito molhadas e o correspondente rol de quedas a aumentar ao longo da sessão, inicialmente liderada por Syahrin e depois Bulega.

Com o malaio Kasma Daniel a ser aparentemente apenas mais uma queda quando tinha o terceiro tempo a 25 minutos do fim da sessão, o piloto da Onexox viria a fazer a surpresa mais tarde.

Entretanto, Lowes chegava a quarto, com o Fábio DiGiannantonio a ser catapultado violentamente de sua moto a meio da sessão e Dixon, depois de McPhee nas M3 e Smith nas MotoGP, a ser mais um dos britânicos a brilhar nas condições de chuva em terceiro e logo a seguir a comandar mesmo a sessão sobre Bulega e Garzo.

Enquanto a sete minutos do final Martin carregava na KTM Red Bull para chegar a quarto, segundos depois era Hector Garzo que vinha mesmo para a frente. Como sempre, porém, à bandeira tudo iria mudar e o caído anteriormente Kasmahudin Daniel tinha regressado à pista para fazer o seu melhor e o seu tempo de 1:51.279, feito já com a bandeira mostrada, deixou-o no comando da sessão



Moto2, TL1, Top 10

199K. Daniel1:51.279240H. Garzo+0,25337L. Baldassarri+0,256416J. Roberts+0,550596J. Dixon+0,572688J. Martin+0,633772M. Bezzecchi+0,927812T. Luthi+0,959911N. Bulega+0,9801055H. Syahrin+1,094