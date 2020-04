Moto2, 2020: Jake Dixon entretém fãs na PS4 O Inglês da Petronas Sprinta tem criado entretenimento online desporto MotoSport desporto/moto2-2020-jake-dixon-entretem-fas-na-ps4_5e94708f167deb31ca0f9da4





A Petronas Sprinta Racing apanhou o seu piloto Jake Dixon online e o piloto britânico revela tudo sobre a vida em confinamento no Reino Unido. “Tenho feito muito com os fãs na PS4″, diz Dixon.

Como estás e onde vives neste momento?

“Estou bem, e a minha família também está bem. Estou em casa com a minha mulher e o meu cão no Reino Unido, onde normalmente estou baseado de qualquer maneira, por isso é bom. Trata-se apenas de condições de bloqueio aqui, alguns momentos difíceis de lidar, mas estou bem.”

Quando começou a quarentena e como estás a lidar com isso?

“Começámos há cerca de duas semanas e meia. Não é assim tão mau. Ainda podemos sair, mas só para comer e fazer exercício. Para além de andar de moto, normalmente fico em casa e treino de qualquer maneira, por isso, de certa forma, não é muito diferente!”

Como estás a treinar e a manter-te em forma?

“Tenho a sorte de ter um ginásio em minha casa para poder treinar e manter a minha rotina normal de ginástica em casa. Estou habituado a fazer isto para que não pareça diferente do habitual.”

Além do treino, o que estás a fazer?

“Acabei de ordenar algumas coisas para me manter ocupado durante todo o dia. Tenho a minha PS4, o meu cesto de basquetebol que tenho usado e só estou a fazer coisas aqui e ali pela casa. Tenho as cercas do quintal para pintar, para me entreter, vou começar que em breve.”

Começaste a fazer algo novo ou algo que não tiveste tempo de fazer até agora?

“Na verdade não, já tenho muito que fazer em casa sem tentar acrescentar algo novo!”

Com quem estás a jogar a PS4? Também estás a fazer alguma coisa nas redes sociais com os fãs?

“Tenho feito muito com os adeptos na PS4, tenho feito algumas competições com eles e é muito divertido ter algumas corridas de MotoGP com eles. Também tenho feito algumas sessões no Instagram Live com outros pilotos e também fiz uma esta semana no canal de MotoGP. Gosto de ter este tipo de conversa com os adeptos, porque normalmente não conseguimos fazê-lo durante a época.”

Como foram os primeiros meses depois de te juntares à equipa?

“Obviamente foi muito bom começar a primeira ronda no Qatar, mas é uma pena que tenha chegado ao fim depois disso. Também foi um pouco estranho não ter lá os pilotos de MotoGP, mas foi bom voltar a correr. A equipa é fantástica, no entanto; São os melhores! Operam num calibre de profissionalismo tão elevado que é realmente um sonho fazer parte dela.”

Estás a manter contacto com eles?

“Temos chamadas semanais de vídeo com aqueles que trabalham comigo, tornou-se um grupo muito bom no pouco tempo que estivemos juntos. Espero que permaneçam seguros e mal posso esperar até que nos encontremos todos em carne e osso novamente.”

Tens uma mensagem para todos aqueles que também estão em quarentena no momento?

“Mantém-te forte e certifica-te de que estás a obedecer às regras onde estás. Quanto mais pessoas mantiverem as regras de bloqueio, mais cedo voltaremos ao normal. Também espero que todos fiquem seguros, fiquem em casa e continuem a lavar as mãos.”

E para os fãs de MotoGP?

“Recomendo muito ver corridas antigas, porque há definitivamente algumas boas para ver novamente, e podes passar horas a observá-las! Mantenham-se seguros e mantenham-se fortes… esperemos que voltemos a correr em breve.”