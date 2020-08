Aron Canet continuou no domingo de manhã a boa forma que lhe tinha dado a sua Pole de estreia ontem ao liderar o Warm Up com a volta mais rápida feita à sétima de 13 voltas ao traçado do Red Bull Ring .

Sam Lowes, muito dorido da queda de ontem, estava com algumas dificuldades em travar para as curvas mais apertadas do traçado mas ainda conseguiu o segundo melhor tempo!

Inicialmente, foi mesmo Darren Dixon a liderar, seguido de Luca Marini à frente, com Marcel Schrotter, Gardner, Fernández e Martin a mostrarem-se também.

Incrivelmente, a volta rápida de Aron Canet, em 1:28.666, é mais rápida que o tempo que lhe deu a Pole ontem!