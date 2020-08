O Italiano da VR46 saiu com uma genica tal que ninguém mais bateu o seu tempo de 1:29.092, feito logo ao início da sessão…

Com Marco Bezzecchi a liderar a sessão, foi uma surpresa ver Hector Garzo, refugiado das motos eléctricas, vir para a frente do pelotão em segundo, rodando mais rápido que Martin, Marini e Fernández que completava o top cinco.

Mas Schrotter vinha a seguir, a subir para 4º uns 10 minutos depois do início do treino, com Lowes apenas sétimo.

A verdade é que é quatro minutos do fim, a luta estava tão intensa que Lowes tinha mesmo baixado para oitavo, com Gardner a vir para segundo e o tempo de Bezzecchi de 1:29.092 permanecia o mais rápido da sessão.

Eventualmente Garzo baixou para quinto à bandeira, com Navarro a chegar ao terceiro e Somnak Chantra a entrar no quarto lugar, mas o tempo de Bezzecchi permaneceu inalcansável para acabar a liderar a sessão.

Moto2, TL2, Top 10



1 72 M. Bezzecchi 1:29.092 2 87 R. Gardner +0.042 3 9 J. Navarro +0.210 4 35 S. Chantra +0.258 5 40 H. Garzo +0.314 6 10 L. Marini +0.380 7 12 T. Luthi +0.417 8 88 J. Martin +0.446 9 23 M. Schrotter +0.466 10 45 T. Nagashima +0.472