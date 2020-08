Ontem nas Moto2, Remy Gardner tinha batido o recorde da pista. Hoje, Jorge Martin bateu facilmente o tempo nas primeiras voltas da sessão livre 3, com um 1:28.501 seguido de Lowes, Gardner, Bulega, Marini, Fernández, Bezzecchi, Canet e os restantes, mais 1 vez jogando-se aqui nos primeiros 14 a qualificação automática com Dixon o 14º e último qualificado e Navarro o primeiro a ficar de fora nos primeiros minutos.

Uma queda de Medina na Curva 1 deixou a moto no meio da pista. evitada à justa por Bulega e Chandra…

Bezzecchi ainda não desistira, e coloca um tempo a escassas 54 milésimas da volta rápida de Martin, vindo à boxe para mais afinações.

Com algumas nuvens no horizonte ameaçar trovoada sobre o circuito e fazer prever talvez uma corrida molhada amanhã, a 23 minutos do fim Lowes cai na travagem da Curva 3 quando estava com o terceiro tempo e a sua moto pega fogo, mas Lowes parece ileso.

A cinco minutos do fim, com Martin sempre a liderar , Darren Dixon chega a quinto quando Lowes está no Centro Médico a ser examinado.

Dixon ainda tem tempo de passar a terceiro, com Luthi a aparecer pela primeira vez no Top 10 em 5º, Navarro salvo em 7º e Gardner a fechar o Top10.