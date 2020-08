Jorge Martin vai querer repetir a forma da semana passada, mas os outros também…

O momento da corrida de Moto2 , por razões dramáticas e não pela positiva, foi, sem dúvida, a queda do líder dos pontos, Enea Bastianini (Italtrans Racing) que trouxe a Bandeira Vermelha.

Ninguém ficou gravemente ferido e a corrida foi reiniciada como um sprint de 13 voltas, mas a posição de Bastianini como líder do Campeonato evaporou-se por, como causador do incidente, não poder recomeçar a prova.

Os seus principais rivais podiam, e um deles aproveitou especialmente a oportunidade: Luca Marini (Kalex Sky VR46).

O novo líder em pontos, Marini, estava a lutar por uma posição mais difícil antes do recomeço, quando o trabalho que tinha feito antes da Bandeira Vermelha foi retribuído com uma primeira fila no segundo arranque.

Isso colocou-o de novo na luta pela vitória, e apesar de não ter conseguido os 25 pontos, assumiu um valioso segundo lugar para assumir o topo da geral.

Agora, poderá Bastianini recuperar do acidente e virar o jogo? Ou outro nome irá voltar à baila?

Remy Gardner nunca pode ser descontado

O vencedor do GP da Áustria é, sem dúvida, o favorito antes da segunda corrida no Red Bull Ring, pelo menos para dar o primeiro passo: Jorge Martin (KTM Red Bull Ajo). Em 2020, parecia ameaçador, apesar de não ter conseguido uma vitória em Moto2 até domingo, mas quando o fez, foi ao estilo ‘tradicional’ de Martin: fugir à frente e conseguir sair com um ritmo e precisão incríveis.

Terá sido um ponto de viragem? Os seus rivais vão tentar compensar com tempo para analisar os dados, mas a vantagem de Martin sobre o resto foi tal que será difícil fazê-lo. Em apenas 13 voltas, arrancou mais de dois segundos… e isto só para Marini. Marcel Schrötter (Liqui Moly Intact GP) ficou a 2,6 segundos do terceiro lugar.

Os três no pódio esperam certamente voltar a lutar, mas será que conseguem manter esse ritmo?

Será que uma corrida mais longa vai realmente jogar nas mãos daqueles que não conseguem acompanhar o rimto de Martin a sair da linha? Nomes como de Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS), Xavi Vierge (Petronas Sprinta) e Marco Bezzecchi (Sky VR46) esperam que assim seja, depois da sua luta pela quarta posição, ganha pelo britânico e Remy Gardner (Onexox TKKR SAG), que partiu da pole inicialmente mas depois caiu, será outro à procura de mais.

Tetsuta Nagashima (KTM Red Bull Ajo) também, mas o piloto japonês precisa de recuperar de algumas corridas mais difíceis…

Martin foi uma força a ter em conta no GP da Áustria. Agora é tempo de reiniciar e recarregar para o Grande Prémio da Estíria BMW, com o espanhol a querer fazer tudo bem novamente.