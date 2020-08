Além das quedas desde aí tão faladas na classe de MotoGP, o Grande Prémio da Áustria da semana passada protagonizou também uma queda de Bastianini em que o comandante do Campeonato perdeu a sua vantagem, mas mais dramaticamente, Syarihn, Somkiat Chantra (Kalex) e o espanhol Edgar Pons (Kalex) foram afetados, os dois últimos com menores consequências.

O Malaio atingiu a Kalex Italtrans caída do Italiano, voando pelos ares e acabando com várias contusões, nomeadamente à anca direita.

Apesar de ter sido declarado a seguir que o piloto não sofreu fraturas no incidente, enfrentava este novo fim de semana com muitas dores nas extremidades inferiores e teve de ser sujeito a testes médicos esta quinta-feira, que acabaram por o declarar inapto para o Grande Prémio da Estíria.

Moto2, 2020,Martin,Marini,VR46,Red Bull,Lowes,Gardner, Grande Prémio da Estíria

Sem perder a sua habitual boa disposição, o piloto comentou:

“Depois da queda feia de domingo, tenho muitas dores nas extremidades inferiores. No mesmo dia, iniciei a recuperação e fiz tudo ao meu alcance para tentar estar em forma no exame médico de quinta-feira, porque queria correr este fim de semana. Estou a melhorar pouco a pouco, não muito, mas pelo menos estou melhor que domingo. Quero aproveitar para agradecer a todos os que se preocuparam comigo e com todos os fãs que passaram o seu tempo a enviar-me mensagens e a desejar-me uma rápida recuperação.”