Choque nas Moto2, com Aron Canet a fazer a pole na Speed Up numa incrível sessão de qualificação, animada pelos recém-chegados da Q1 Manzi e Garzo além dos habituais da classe…

O esperado domínio de Martin, que começou por liderar a sessão, acabou contrariado por Canet, um rookie na classe, que sacou uma incrível volta de 1:28.787 que deixou Martin a apenas 118 milésimas e Nagashima um bocadinho atrás a 0,370.

Perante a investida do espanhol da Speed Up, regulares da classe como Fernández, Bezzecchi, Gardner ou Luthi ficaram sem resposta e tiveram que se contentar com lugares no top 10. Sam Lowes, dorido com a queda no treino anterior, não conseguiu impor-se nesta sessão e acabaria em 11º, o que lhe dará uma arranque da 4ª fila da grelha para a corrida de amanhã…