Numa sessão animada de Moto2, Manzi começou por ser o mais rápido, liderando boa parte da sessão, enquanto Kasma Daniel protagonizava a primeira queda da classe a 26 minutos do final.

DiGiannantonio era segundo, Nagashima 3º, e Roberts ascendia na classificação, para vir mesmo a liderar a 6 minutos do final com um 2:02.816, quando o anterior líder Manzi era já 6º….

Os homens da Dynavolta andavam ao atau qe, com Schrotter a chegar a 5º,

Porém, as coisas não estavam resolvidas, pois a 2 minutos do término do treino, Sam Lowes encontrou o caminho para uma volta rápida, melhorando em 0,336 o tempo do Americano para 2:02.480 e terminando a sessão à frente…

Bastianini, vencedor em Jerez, era 7º e Bezzecchi 9º, Di Gia expulsando Marini do Top 10 mesmo à última…

Moto2, TL1, Top 10

22 S. Lowes 2:02.48016 J. Roberts +0.33645 T. Nagashima +0.40937 A. Fernandez +0.66123 M. Schrotter +0.70562 S. Manzi +0.75933 E. Bastianini +0.7827 L. Baldassarri +0.79672 M. Bezzecchi +0.80721 F. Di Giannantonio +0.905