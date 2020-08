O britânico Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS) foi o mais veloz no Warm-up de Moto2 no Grande Prémio Monster Energy Czech Republic, O tempo de 2m02.921s foi suficiente para superar o segundo mais rápido Marco Bezzecchi (SKY Racing Team VR46) por 0,023, com Remy Gardner (Onexox TKKR SAG Team) a 0,031 em terceiro.

Quatro pilotos estavam a menos de um décimo uns dos outros entre os mais rápidos, com Luca Marini (SKY Racing Team VR46) a 0,070 em quarto lugar. Quanto ao autor da pole, Joe Roberts (Tennor American Racing) concluiu em 12º lugar o Warm Up-.

Simone Corsi (MV Agusta Forward Racing) e Fabio Di Giannantonio (MB Conveyors Speed Up) caíram na Curva 1, aparentemente sem consequências.

Top 10 – Warm up Moto2

1. Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS) – 2:02.921

2. Marco Bezzecchi (SKY Racing Team VR46) + 0,023

3. Remy Gardner (Equipa Onexox TKKR SAG) + 0,031

4. Luca Marini (SKY Racing Team VR46) + 0,070

5. Nicolo Bulega (Federal Oil Gresini Moto2) + 0,151

6. Jorge Navarro (MB Conveyors Speed Up) + 0,152

7. Marcel Schrötter (Liqui Moly Intact GP) + 0,259

8. Enea Bastianini (Italtrans Racing Team) + 0,260

9. Fabio Di Giannantonio (MB Conveyors Speed Up) + 0,301

10. Tetsuta Nagashima (Red Bull KTM Ajo) + 0,307