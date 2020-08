Com o Inglês da Marc VDS a continuar em forma, o seu 2:01.809 bastante para o colocar no topo dos Livres, Marini da Kalex VR46 regressou à baila, ficando em segundo a 0,083s à frente do igualmente em forma Joe Roberts.

Quem não concretizou a promessa dos primeiros treinos foi Fernandez, que acabou por ficar apenas em 8º atrás de Aron Canet, que por sua vez foi batido nos tempos por Schrotter, Bezzecchi e Ramirez.

Navarro e Syahrin, surpresa no seu regresso às Moto2, completaram o Top 10 antes da Superpole, todos a meio segundo do líder, o que faz prever uma qualificação quente…

Moto2, TL3, Top 10

1 22 S. Lowes 2:01.809 2 10 L. Marini +0,083 3 16 J. Roberts +0,317 4 23 M. Schrotter +0,319 5 72 M. Bezzecchi +0,431 6 42 M. Ramirez +0,460 7 44 A. Canet +0,497 8 37 A. Fernandez +0,508 9 9 J. Navarro +0,522 10 55 H. Syahrin +0,534