Dominique Aegerter regressa ao Campeonato do Mundo de Moto2 para o GP de Brno. O líder da MotoE assume a NTS do seu compatriota Jesko Raffin na RW GP Racing Team.

Ao fim de dez anos de Moto2, Dominique Aegerter teve de se mudar para o Mundial de MotoE após a temporada de 2019, onde competiu pela Dynavolt Intact GP Team. Depois de uma estreia em grande nas duas corridas em Jerez, o Suíço de 29 anos lidera a classificação geral, e as corridas eléctricas com as Energica Ego Corsa só se realizarão de novo em Setembro, em Misano.

O recomeço do Campeonato do Mundo de Motociclismo foi menos bom para o seu compatriota Jesko Raffin: problemas de circulação atrasaram o piloto da NTS no GP da Andaluzia há dez dias, e o Suiço também estará ausente em Brno.

O jovem de 24 anos de Zurique ainda sofre de sinais de exaustão, e a causa ainda não foi identificada, apesar de inúmeros testes.

“Tudo parece muito mais extenuante. A minha condição é muito estranha, e nem é preciso ser em altas temperaturas. Esta semana vou fazer outra verificação pulmonar para ver se a absorção de oxigénio ou o transporte de oxigénio no organismo estão afetados de alguma forma. O meu médico declarou-me inapto para a próxima corrida por causa desta incerteza”, disse Raffin. “Nesta situação, a razão prevalece, teria sido muito perigoso ir correr assim.”

Aegerter será o seu substituto na RW Racing GP Team este fim de semana. “Estamos satisfeitos por termos encontrado um substituto experiente em Aegerter que nos possa fornecer muita informação”, sublinhou o diretor da equipa, Jarno Janssen.

“Estou ansioso por voltar a competir em Moto2”, anunciou o piloto de Rohrbach. “Desejo a Jesko uma rápida recuperação”, acrescentou.

Antes da NTS, Aegerter já pilotara para a Suter, Kalex, KTM e MV Agusta na sua carreira de Moto2.