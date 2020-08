Se Lowes tinha esperanças de replicar a sua liderança da primeira sessão, na segunda os homens da VR46 Marini e Bezzecchi saíram apostados em contrariar essa pretensão, com Marini à frente com um 2:02.799 e Martin, um pouco atrás em 8º, a cair aparatosamente na famigerada Curva 11 que já tantos estragos causou neste Grande Prémio.

A seguir a Lowes, em 3º, portanto, vinham Fernandez, Nagashima, Canet, Bastianini Manzi e Ramirez.

Gardner, muito apagado, estava apenas em 12º mas pior estava DiGiannantonio atrás do Australiano da Onexox.

Navarro estava na boxe mas regressaria para subir até 4º, e Manzi andou sempre no Top 10 mas sem o brilho da manhã, quando liderou bom tempo.

Eventualmente, ambos melhorariam, Gardner para 8º e Di Gia mesmo para 6º atrás do Americano Roberts, ainda por replicar a sua forma do começo do ano no Qatar…

Mesmo com Bastianini a ir para a frente e Lowes a ficar segundo só por 33 milésimas, com Marini e Roberts a seguir, no agregado o Inglês permanece à frente devido ao seu rápido tempo da sessão da manhã…

Moto2, TL2, Top 10

1 33 E. Bastianini 2:02.689 2 22 S. Lowes +0.033 3 10 L. Marini +0.110 4 9 J. Navarro +0.134 5 16 J. Roberts +0.136 6 21 F. Di Giannantonio +0.241 7 72 M. Bezzecchi +0.321 8 87 R. Gardner +0.448 9 62 S. Manzi +0.450 10 7 L. Baldassarri +0.502