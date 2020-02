Moto2, 2020: Bezzecchi lidera testes privados em Jerez O Italiano foi o mais rápido no dia 2, com Rodrigo a bater o recorde de volta nas Moto3 desporto MotoSport desporto/moto2-2020-bezzecchi-lidera-testes-privados_5e44135cc935e512939eae16





No segundo dia de testes privados no Circuito de Jerez-Angel Nieto, Marco Bezzecchi, da SKY VR46 Racing Team, foi o mais rápido na classe Moto2 com um 1:41.410, dando boas indicações para a equipa de Valentino Rossi antes do começo da época.

Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing) estava a 0,311s de volta à 2ª posição, com o estreante Aron Canet (Aspar Team) a impressionar para se instalar em 3º.

O líder do dia 1, Jorge Martin (KTM Red Bull Ajo), sofreu uma forte queda no início do dia 2, na Andaluzia, e apesar de não ter sofrido lesões, não conseguiu continuar.

Jorge Navarro e Nicolo Bulega da Federal Oil Team Gresini completaram o top 5.

Na classe Moto3, Gabriel Rodrigo (Kömmerling Gresini Moto3) 1:45.662 foi um novo recorde de voltas de Moto3 em Jerez. O argentino terminou a prova privada a pouco menos de um décimo de distância do Ai Ogura da Honda Team Asia, com John McPhee (Petronas Sprinta Racing) o único outro piloto a descer abaixo do escalão 1:46. Albert Arenas (Aspar Team) e Sergio Garcia (Estrella Galiza 0,0) completaram os cinco primeiros lugares.

Todas as equipas de Moto e Moto3 estarão no Circuito de Jerez-Angel Nieto para a Prova Oficial de 19 a 21 de Fevereiro.