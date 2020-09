Na segunda sessão Livre das Moto2, o domínio de Lowes da manhã foi desafiado por Marcel Schrotter, que se colocou logo no topo da tabela

Depois, à medida que a sessão progredia, outros pilotos como Bezzecchi, Bastianini e Vierge vieram ser mais rápidos nas condições difíceis de baixa temperatura do traçado de Barcelona.

A seis minutos do final da sessão Schrotter permanecia no comando sobre Bezzecchi e Lowes, Fernández estava a seguir em 4º, com Navarro, Ramirez e DiGiannantonio a seguir, bem como o recuperado Gardner, que aparecia pela primeira vez no top 10

Pouco depois, Schrotter baixaria ainda mais a sua volta rápida para 1:44 531, que o manteria à frente apesar de nos últimos segundos Fábio DiGiannantonio ter passado a segundo a 66 milésimas do Alemão, com Vierge a chegar também ao terceiro e Lowes, sem conseguir tirar mais da sua Kalex, acabaria por ficar em 10º