Nem uma queda a meio da sessão impediu Franco Morbidelli de se voltar a colocar no topo da tabela com a Yamaha da Petronas

Com as temperaturas mais baixas do que o normal para esta altura do ano e alguma sujidade no circuito, o traçado de Montmeló apanhou alguns pilotos da MotoGP de surpresa no segundo Treino Livre, com uma primeira queda para Zarco durante a liderança inicial de Morbidelli e Binder, numa altura em que Oliveira estava em sexto.

Uns minutos depois o próprio Morbidelli viria a cair mas o seu tempo permanecia o mais rápido, com Oliveira a perder lugares até ao nono gradualmente e Bradl a cair por sua vez.

A 20 minutos do fim Oliveira e Lecuona rodavam juntos, fazendo um ataque aos tempos quando a já habitual azáfama de regresso às boxes para pneus começou.

Zarco já recuperara para 12º e eventualmente para oitavo, expulsando Miguel Oliveira do top 10.

De repente a menos de três minutos do fim, Binder coloca-se no comando com 1:40.008, numa altura em que Oliveira já baixara para 14º e o tempo inicial de Morbidelli já só lhe garantia o sétimo lugar à frente de Valentino Rossi.

Oliveira chegou mesmo a baixar para 16º enquanto Lecuona caía…

Mesmo no final da sessão, Morbidelli fez um sensacional regresso à frente baixando para 1:39.789 com Zarco ainda a colocar-se em segundo à frente de Binder…

MotoGP, TL2, Top 10

121F. Morbidelli1:39.78925J. Zarco+0,109333B. Binder+0,219412M. Viñales+0,419530T. Nakagami+0,623636J. Mir+0,652744P. Espargaró+0,685873A. Marquez+0,689946V. Rossi+0,7131042A. Rins+0,749