Depois de duas vitórias consecutivas para Enea Bastianini (Italtrans Racing), o italiano passou de um dos “jokers” para favorito em Moto2. Primeiro no calor de Jerez e depois em torno do desafio muito diferente de Brno, as suas duas mais recentes prestações vitoriosas colocaram-no a 15 pontos de distância no topo da tabela.

Se isso não foi uma má notícia para os seus rivais, ‘Bastia’ está entusiasmado com o Grande Prémio da Áustria: “A minha parte preferida de andar de moto é a travagem.” Há muito disso na Áustria.

Dito isto, não foi uma viagem fácil para a vitória da última vez, com Sam Lowes (Kalex Marc VDS) colando à roda traseira de Bastianini quando os dois cruzaram a meta.

Será que este novo Lowes super-consistente pode ir ainda melhor no Red Bull Ring? Ele já é quarto no Campeonato, e isso apesar de ter perdido a abertura da temporada por lesão. É improvável que seja um duelo simples, com Luca Marini (Kalex Sky VR46) provavelmente interessado em regressar, e o ex-líder do Campeonato Tetsuta Nagashima (KTM Red Bull Ajo) também.

O piloto japonês teve uma temporada de duas metades até agora, com dois pódios e depois duas corridas difíceis, dificultando prever onde vai andar na alcateia na Áustria…

O seu companheiro de equipa Jorge Martin (KTM Red Bull Ajo) é outro dos que assistiram, e tanto ele como Nagashima têm essa pressão de corrida em casa, ou incentivo, para a equipa Ajo, apoiada pela Red Bull.

Marco Bezzecchi (Sky VR46) também está mais próximo do Parc Ferme, tendo conseguido um primeiro pódio no GP da Andaluzia. Mas falar dos primeiros pódios é também falar de Joe Roberts depois do final do pódio do americano em Brno.

Esteve tão perto no Qatar antes de um período mais difícil em Jerez, mas o piloto da Tennor American Racing voltou à luta na frente em Brno.

Ao mesmo tempo, Aron Canet (Inde Aspar Team) continua a entrar nos pontos. Foi definitivamente um fim de semana difícil para o estreante na Checa, mas ele ainda mantém o seu lugar entre os cinco primeiros da classificação, e ficou com outro top 10.

O colega de equipa Hafizh Syahrin venceu-o pela primeira vez esta temporada em Brno, pelo que vai querer rebater. Poderão Jorge Navarro (Beta Tools Speed Up) e o colega de equipa Fabio Di Giannantonio também avançar? Até agora não mostraram o desempenho esperado depois de campanhas impressionantes de 2019.

É o caso de alguns, mas há muitos quilómetros ainda para percorrer esta temporada.

15 pontos é uma boa margem para Bastianini, por isso preparem-se para um bom confronto em Spielberg.