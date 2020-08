A sessão Q1 de Moto2, em que o sol e tempo seco se mantiveram no Red Bull Ring depois do começo chuvoso do dia, acabou por dar a oportunidade a Marcel Schrotter e Joe Roberts de passarem à Q2, ao ficarem no topo da sessão após uma breve luta com Bulega, Baldassarri, Manzi e Syahrin.

A meio dos 15 minutos do treino, Edgar Pons ascendeu à oitava posição e Fábio Giannantonio tinha atrás de si Aegerter em vez de Izdihar a completar o Top 10.

Moto2, Q1, Top 10

1 23 M. Schrotter 1:28.944 2 16 J. Roberts +0,000 3 11 N. Bulega +0,282 4 7 L. Baldassarri +0,400 5 62 S. Manzi +0,426 6 55 H. Syahrin +0,443 7 40 H. Garzo +0,611 8 57 E. Pons +0,633 9 21 F. DI GIANNANTONIO +0,635 10 77 D. AEGERTER +0,645