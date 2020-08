Jorge Martin voou para uma vitória de estreia na KTM, liderando ambas as mangas da corrida interrompida por um acidente

No novo aranque, Martin manteve a sua liderança na Curva 1, à frente de Marini e Schrotter, mas um erro de Marini abre a porta para Gardner e Schrotter passarem, e cria uma grande distância para a frente, com Martin e Marini destacados.

Jorge Navarro fica fora depois de ter caído no final da primeira volta, e a seguir é Nagashima a ter outro acidente e Gardner cai no mesmo lugar do acidente de Bastianini na saída da curva 1.

Quando faltam 7 voltas, Martin mantém-se firme à frente, com Marini a persegui-lo e Schrotter também sozinho na terceira posição.

Logo atrás, grande luta pelo 4º lugar, com Vierge a aguentar sobre Lowes, Canet e Bezzecchi

Um momento de Sam Lowes em 6º atrasa-o e o Inglês está de novo em luta com Canet e Vierge mas recupera para 4º, trocando de posições com Vierge até à última volta.

Jorge Martin vence assim pela primeira vez, continuando o recorde perfeito para a KTM Red Bull neste Grande Prémio da Áustria…

Moto2, corrida, Top 10

1 88 J. Martin 19:24.723 2 10 L. Marini +2,195 3 23 M. Schrotter +4,782 4 22 S. Lowes +7,249 5 97 X. Vierge +7,325 6 72 M. Bezzecchi +7,771 7 12 T. Luthi +9,405 8 37 A. Fernandez +9,598 9 44 A. Canet +10,023 10 16 J. Roberts +10,890