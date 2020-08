Marco Bezzecchi tinha liderado o Warm Up das Moto2 até uns minutos do final, com Tom Luthi e Lowes também nos lugares da frente e os pilotos finalmente capazes de expressar todo o potencial dos motores Triumph no traçado de Spielberg banhado pelo sol e com 22º de temperatura ambiente…

No final foi um motivado George Martin que rodou mais rápido e acabou à frente com um tempo de um 1:28.966 liderando sobre Luthi e Lowes e nomes como Marini em 5º, Remy Gardner, Fernández, Navarro e Manzi a seguir e com o líder do campeonato Bastianini apenas em 10º.

Será que é desta que assistimos a uma primeira vitória de Martin, ou o espanhol estava apenas motivado no circuito do seu patrocinador Red Bull?