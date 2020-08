A filosofia de andar o mais rápido possível, o mais cedo possível, aplicou-se também ao treino Livre das Moto2, com um par de anglófonos à frente nos primeiros minutos. Lowes liderou, seguido de Gardner, com Navarro, Fernández, Schrotter e Vierge nos lugares seguintes, mas viam-se também Bezzecchi, Marini, Martin e Bulega no top 10.

A meio da sessão era já Lowes a liderar, seguido de Martin e Bezzecchi com Navarro Canet e Chantra a aparecerem no top 10, que era fechado por Bastianini.

No entanto, ao contrário das Moto3, em que se rodou no primeiro treino livre mais rápido que na pole do ano passado, o tempo de Lowes de 1:29.218 estava a cerca de 1 segundo e meio da pole de 2019…

Nos últimso 10 minutos, “Bastia” tinha desaparecido dos primeiros 10 e em seu lugar havia Bezzecchi em 2º, com Baldassarri e Marini a entrar à justa, e Lowes a terminar à frente com o seu 1:29.133

Moto2, TL1, Top 10

1 22 S. Lowes 1:29.133 2 72 M. Bezzecchi +0.016 3 37 A. Fernández +0.044 4 88 J. Martin +0.129 5 9 J. Navarro +0.157 6 87 R. Gardner +0.230 7 44 A. Canet +0.281 8 45 T. Nagashima +0.295 9 7 L. Baldassarri +0.316 10 10 L. Marini +0.340