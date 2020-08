As Moto2 tiveram a sorte de apanhar a segunda sessão de novo com a pista praticamente seca mas grande humidade ainda no ar, e um grande luta desenvolveu-se imediatamente entre os britânicos na grelha, sempre especialistas em condições de chuva, com Lowes e Dixon em evidência, mas Jorge Martin a liderar a sessão até poucos minutos do fim na KTM Red Bull e com Fernández, Roberts, Navarro, Schrotter, Bastianini , Vierge e Chantra também na luta.

Porém, a um minuto e pouco do fim, eis que surge de novo Lowes no comando, o seu tempo de 1:28.985 ainda a duas décimas do tempo que ele próprio tinha feito de manhã, mas suficiente para o colocar no comando da sessão livre, que assim lidera no agregado e individualmente.

À bandeira, entretanto, Lowes tinha batido o tempo de Martin por apenas 10 milésimas, Dixon acabou num excelente terceiro, e Canet tinha integrado o Top 10 mesmo à justa a segundos do final!

Moto2, TL2, Top 10

1 22 S. Lowes 1:28.985 2 88 J. Martin +0,010 3 96 J. Dixon +0,222 4 37 A. Fernández +0,383 5 16 J. Roberts +0,451 6 97 X. Vierge +0,525 7 9 J. Navarro +0,592 8 23 M. Schrotter +0,593 9 33 E. Bastianini +0,608 10 44 A. Canet +0,674