Moto2, 2020: Augusto Fernandez paciente





Enquanto o período de bloqueio do coronavírus continua em Espanha e em todo o mundo, apanhámos Augusto Fernandez da EG 0.0 Marc VDS para ver como se está a sair em casa.

Como estás e como estás a lidar com esta situação atual?

“Sinto-me bem. Vou passar este período em casa com a minha família e estamos todos a tentar geri-lo da melhor forma possível. Não vou negar que está a começar a ficar um pouco difícil, mas tens de te armar com paciência, energia positiva e aguentar.”

O que mudou mais na tua rotina?

“A maior mudança é, obviamente, o movimento limitado, o que não conseguir andar de moto significa. Isso é algo que está sempre presente na minha rotina habitual quando não estamos num Grande Prémio. Tirando isso, o meu dia-a-dia não mudou assim tanto. A única coisa é que normalmente treino no ginásio com o meu treinador, mas tento continuar com um trabalho semelhante em casa. A um nível mais pessoal, sinto falta dos momentos com os meus amigos, saindo e assim por diante.”

“No meu caso, o melhor é, ao mesmo tempo, o que é mais difícil para mim. Ter tempo de qualidade em casa para fazer aquelas coisas que normalmente não temos tempo e estar com a família é a melhor coisa que tiro desta situação estranha. No entanto, ter de estar preso em casa é o que mais me custa porque já começámos a temporada e tenho um desejo louco de correr. Temos de ser positivos e desfrutar destes dias em casa, porque um dia voltaremos a estar imersos na nossa vida de viajantes.”

Descobriste novas habilidades durante o confinamento?

“Jogo muitos videojogos com amigos e percebi que não sou muito bom em jogos de guerra e lutas. Perco sempre nestes jogos, mas jogos desportivos como o MotoGP ou futebol sou muito melhor e costumo vencê-los.”

As redes sociais estão a arder com milhões de desafios… Há algum divertido ou engraçado que tenhas feito?

“É verdade que há muitos e são muito divertidos! Talvez, de todos eles, o que mais gostei foi aquele em que tinhas de continuar a dar toques a um rolo de papel higiénico sem que ele tocasse no chão. Tive de praticar para acertar no momento da verdade! Depois nomeei o meu irmão e o pobre rolo acabou destruído! Divertimo-nos com esse desafio.”

Recomenda-nos…

– Um livro: “Sem medo de cair“, de Xavi Torres

– Um filme: “A busca da felicidade”

– Música: Hip Hop ou pop como Travis Scott e Justin Bieber

– Uma distração para momentos de tédio: Um bom videojogo

– Uma conta nas redes sociais a seguir: As de um certo Augusto Fernandez não são más!

Como estás a treinar, recorrereste a métodos incomuns para te manter em forma?

“Estou a treinar o máximo que posso. Ando muito de bicicleta com o rolo. Gosto porque, apesar de ser estática, simula muito bem a sensação de movimento e parece que se está a andar lá fora. Para o treino de força uso alguns pesos que já tinha em casa e fico inventivo quando preciso aumentar o peso. Eu uso e levanto tudo o que posso encontrar desde jarros, a potes e garrafões de água.”

É difícil manter o teu nível de treino e concentração quando não se sabe quando tudo voltará ao normal? Como é que se gere mentalmente?

“A parte mais difícil é não saber quando tudo voltará ao normal. Não estamos a treinar tecnicamente na moto e isso é a coisa mais difícil de fazer e do que realmente sinto falta. Tento seguir uma rotina de treino fixa para me manter em forma e para ajudar os dias a passar mais tranquilos. Trabalho por objetivos. Por exemplo, neste momento, o primeiro Grande Prémio vai ser na Alemanha, por isso estou a preparar-me para isso. Se adiarem? Bem, vou concentrar-me no próximo e preparar-me para isso o melhor possível.”

Qual é a tua avaliação do primeiro GP no Qatar?

“Foi uma grande pena a minha queda porque tive um bom sentimento com a moto e acho que podia ter feito uma corrida muito boa. Demos um passo muito importante no que diz respeito aos testes e o pacote de moto, equipa e piloto estava pronto a atacar. Foi por isso que fiquei tão zangado por ter de fazer uma pausa na temporada porque tínhamos encontrado um bom ritmo e tudo começava a fluir.”

Como vês este ano, agora que todos correram pela primeira vez?

“A temporada será como imaginei. A categoria será muito apertada e sem muito espaço para erros. Os pilotos favoritos serão muito fortes e haverá outros nomes que nos surpreenderão.”

Que nomes aparecem no teu radar como os mais fortes?

“É muito cedo para fazer previsões reais, porque é preciso sempre algumas corridas antes de se entender o potencial de todos, mas há muitos pilotos no radar. Há Marini, Martin, Navarro, Bastianini, Nagashima, que é o atual líder, com Luthi e Gardner. São muitos e devemos ser um deles. Estou ansioso por retomar a competição e continuar o nosso trabalho, pois estou muito feliz com a forma como as coisas estão a correr com toda a equipa.”