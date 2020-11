O campeão do mundo de Moto3, a estrela japonesa e o vencedor do GP de Portugal estão em pista a bordo das suas novas máquinas Triumph Moto2

Depois de temporadas bem-sucedidas do Campeonato do Mundo de Moto3, que encerraram no domingo em Portimão, os trabalhos de 2021 já começaram para Albert Arenas da Aspar Team, Ai Ogura da Honda Team Asia e Raul Fernández, da KTM Red Bull Ajo.

Tanto os espanhóis, de que Arenas é o novo Campeão de Moto3, como a estrela japonesa, têm estado a rodar no Circuito Internacional do Algarve nas suas máquinas Kalex de Moto2 com motor Triumph, um dia depois das últimas corridas, e os três rookies procuram familiarizar-se com as motos com que vão correr na classe intermédia no próximo ano.