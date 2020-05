O chefe de equipa American Racing Eitan Butbul e o ex-astro americano de MotoGP John Hopkins tiveram longas conversas sobre o estado dos americanos a correr ao mais alto nível no palco mundial. Grande parte dessas conversas centraram-se na falta de apoio e num caminho claro para o MotoGP para os pilotos americanos.

Com estas discussões em mente, Hopkins juntou-se à Apex Motorsport Agency de Butbul como sócio-gerente e juntos criaram a American Racing Academy em 2020. A American Racing Academy foi concebida para fornecer a jovens pilotos americanos a formação profissional e ferramentas para melhorar as suas capacidades e prepará-los para uma potencial carreira ao mais alto nível da modalidade.

O foco da academia é proporcionar à geração mais jovem de pilotos americanos um caminho estruturado para uma carreira nos mais altos níveis da velocidade. A mais recente componente da Academia é a Equipa Ohvale American Racing , que proporcionará a uma série de jovens pilotos a oportunidade de competir na Mini Taça Moto-América pelo campeonato dos EUA.

A American Racing Ohvale será composta por 4 jovens pilotos de talento: Jesse James Shedden e Travis Horn da Califórnia, Kayla Yaakov da Pensilvânia e Julian Correa de Miami. James e Horn vão competir na categoria 160, com Yaakov e Correa a competirem na categoria 190.

Os 4 pilotos são membros da Academia Americana de Corridas e receberão treino pessoal de John Hopkins e outros pilotos de topo dentro e fora da pista. A sua experiência na Academia incluirá também um programa de formação personalizado especificamente adaptado às suas necessidades, o uso do parceiro da Academia The W Training Facility na Califórnia, incluindo o ginásio profissional e o apoio anual dos treinadores profissionais, e dias de treino exclusivos no circuito oficial da Academia. Além disso, os pilotos terão acesso a treino personalizado em pistas de terra, motocross e mini/Super moto para ajudá-los a dominar essas técnicas.

Os pilotos da American Racing Ohvale Team também terão todo o apoio da APEX Management, que trabalhará com cada jovem e seus pais para ajudá-los a decidir o melhor caminho ao longo do seu início de carreira e prepará-los para corridas no palco mundial.

Butbul e Hopkins, através da Academia, estão a trabalhar para identificar e recrutar jovens americanos talentosos adicionais de diferentes idades para se juntarem à Academia com o objetivo de preparar a próxima geração de pilotos de classe mundial.

Os melhores pilotos da Academia também terão a oportunidade de correr com a American Racing no Campeonato do Mundo de Moto2 no futuro como parte do programa. Butbul e Hopkins acreditam que esta é uma das melhores oportunidades disponíveis para pilotos americanos.

“Obviamente, as coisas ainda estão na fase inicial e continuamos a construir o conceito da Academia e a encontrar pilotos de talento “ observou Butbul. “O objetivo é ter a melhor plataforma para esses jovens pilotos e dar-lhes a oportunidade e o apoio de que precisam para chegar ao nível mundial. Criar a American Racing Ohvale ajuda nesse processo.”

“A quantidade de talento nos Estados Unidos e arredores é enorme”, afirmou Hopkins. “É apenas uma questão de encontrar esse talento, mostrar-lhes o que é possível e prepará-los para o futuro, dando-lhes as melhores ferramentas e treinopossíveis para terem sucesso ao mais alto nível. Embora a minha família tenha feito tudo o que podia para me ajudar desde tenra idade, ser de uma família de baixos rendimentos significa que não se pode fazer muito. Se não fosse a ajuda de alguns indivíduos selecionados, juntamente com uma série que tinham na altura chamada Aprilia Cup Challenge, não teria conseguido entrar em corridas profissionais, quanto mais no MotoGP. Eitan e eu queremos ser capazes de retribuir e proporcionar aos jovens pilotos americanos as mesmas oportunidades que me foram dadas.”

A American Racing Ohvale será totalmente apoiada pela Ohvale USA e funcionará como uma equipa profissional. A equipa técnica de Moto2 da American Racing supervisionará o projeto a partir da Europa e fornecerá o apoio técnico de alto nível necessário para o projeto. Entretanto a prestigiada Graves Motorsport anunciou que também se junta ao projecto como consultores técnicos.