Regressamos à nossa série sobre vice-campeões da MotoGP, os pilotos que quase-quase foram Campeões, com um piloto que foi Vice-campeão em 500 e MotoGP. Já vimos como todos os pilotos têm algo de único que os distingue, no caso de Massimiliano “Max” Biaggi, nascido em Roma a 26 de Junho de 1971, foi ter vencido na sua estreia nas 500 e nas SBK, um feito único.

Ao longo da sua carreira de piloto, Biaggi também venceu o Campeonato do Mundo de 250 por três vezes consecutivas na Aprilia Chesterfield, entre 1994 e 1996 . Em 2007 mudou-se para o Campeonato do Mundo de Superbike, terminando em terceiro lugar como estreante e conquistou o seu primeiro Campeonato do Mundo de Superbike em 2010, tornando-se apenas o 2º Campeão Europeu de fora do Reino Unido, depois de Raymond Roche em 1990.

Biaggi, apelidado de “il Corsaro” e “Imperador Romano”, na realidade estava mais interessado no futebol em criança. Mas depois de lhe terem dado uma moto no seu 17º aniversário, interessou-se pelas motos na Televisão e iniciou a sua carreira de piloto na classe de 125 aos 18 anos.

Em 1990 ganhou o Campeonato Italiano de Sport Produção. Após o seu sucesso em 125, Biaggi subiu para a classe de 250 e aí conheceu ainda mais sucesso.

Na Aprilia 250 do Team Itália

Em 1991, no famoso Team Itália, Biaggi terminou em segundo lugar atrás do britânico Woolsey Coulter no Campeonato Europeu de 250 numa Aprilia RS250, e nesse mesmo ano terminou em 27º lugar no Mundial de 250 montando para o mesmo fabricante, tendo pontuado em Le Mans e San Marino.

Em 1992, Biaggi conseguiu a sua primeira vitória nas 250 em Kyalami, na África do Sul e completou a sua primeira temporada inteira em Grande Prémio nas 250, terminando o ano em quinto. Na temporada seguinte, Biaggi juntou-se à Honda e terminou em quarto lugar na classificação do Campeonato, incluindo uma única vitória em Barcelona.

Em 1994 regressou à Aprilia e dominou a classe de 250 a partir de então, ao vencer três campeonatos mundiais consecutivos em 1994, 1995 e 1996. Em 1997, Biaggi voltou à Honda, montando pela equipa de Erv Kanemoto, e conquistou o seu quarto título consecutivo. Depois disso, subiu para as 500.

Biaggi fez um início impressionante na sua estreia nas 500cc, qualificando-se na pole, estabelecendo a volta mais rápida e vencendo a sua primeira corrida no Grande Prémio do Japão de 1998 em Suzuka, montando pela equipa da Honda Kanemoto. Também foi vitorioso no Grande Prémio da República Checa e terminou a temporada em segundo lugar, atrás de Mick Doohan.

Biaggi juntou-se então à Yamaha para lutar contra as Honda dominantes. Terminou em quarto em 1999, terceiro em 2000, e segundo em 2001.

Em 2002, Biaggi montou uma quatro tempos pela primeira vez, e uma vez que o desenvolvimento da nova moto se manteve forte ao longo da temporada, venceu em Brno, na República Checa e em Sepang, na Malásia, para conquistar o segundo lugar do campeonato, atrás do rival Valentino Rossi.

Campeão Mundial de 250 na Aprilia Chesterfield

Assim tal como Rossi foi o primeiro campeão de MotoGP, Biaggi foi o primeiro vice. Em 2003, Biaggi terminou em terceiro no campeonato de MotoGP depois de se juntar à Honda na equipa Camel Pramac Pons e ganhou corridas no Grande Prémio do Pacífico e na Grã-Bretanha, depois de Rossi ter sido penalizado. Esperava-se que Biaggi fosse um dos principais candidatos ao título em 2004. Venceu na Alemanha, mas uma queda no Estoril viu a sua temporada começar a desvanecer-se. No final da temporada de MotoGP de 2004, Biaggi terminou o campeonato em terceiro lugar, atrás de Sete Gibernau e do vencedor da série, Rossi.

Biaggi iniciou a temporada de MotoGP em 2005 como piloto oficial da Honda, juntando-se ao norte-americano Nicky Hayden na Equipa Honda Repsol com o diretor técnico Erv Kanemoto.

Max Biaggi na Honda Repsol em Phillip Island

Esperava-se que a cooperação contínua com Kanemoto e o apoio total da Honda fizessem de Biaggi um dos principais candidatos ao título em 2005. No entanto, Biaggi terminou a temporada apenas no quinto lugar, dizendo frequentemente mal da Honda, o que não caiu bem.

Biaggi com Kanemoto em 2005

Assim, Biaggi perdeu o seu lugar para a temporada de 2006, preenchido pelo campeão de 250 de 2005, Dani Pedrosa. Apesar de negociar com a Honda, Kawasaki e Suzuki,estava queimado pelas suas frequentes declarações controversas e não conseguiu obter um contrato, mesmo com o apoio do grande patrocinador de tabaco Camel, que acabou por se tornar o patrocinador titular da Yamaha em 2006. Em 10 de Janeiro de 2006, Biaggi publicou no seu site que não participaria na temporada de MotoGP de 2006 e iria entrar no Mundial de SBK.

Biaggi tentou chegar a um acordo para correr no Campeonato do Mundo de Superbike para a Corona Alstare Suzuki em 2006, mas a equipa de Francis Batta não conseguiu comprometer-se a ter equipamento oficial igual aos seus pilotos existentes, o campeão de 2005 Troy Corser e Yukio Kagayama. Como resultado, Max tirou um ano sabático, mas em 14 de Setembro de 2006 Biaggi anunciou que tinha assinado para substituir Corser na equipa em 2007.

Biaggi tentou para o título de SBK na Suzuki

Biaggi começou a temporada vencendo a primeira corrida no Circuito Internacional de Losail no Qatar e terminando em segundo na segunda corrida. Ao fazê-lo, Max Biaggi tornou-se um dos únicos cinco homens a vencer a sua primeira corrida no Campeonato do Mundo de Superbike, e o único piloto a vencer a sua primeira corrida de Superbike e a sua primeira corrida em Grande Prémio de 500. Também terminou em 3º e 4º lugar em Phillip Island, Austrália.

Depois de um duro campeonato em 2007, Biaggi terminou em terceiro, atrás do campeão do mundo James Toseland e do piloto da Yamaha, Noriyuki Haga.

No final da temporada, Francis Batta, diretor da Alstare Suzuki Racing Team, foi forçado a libertar Biaggi, devido à perda do principal patrocinador Corona Extra, uma vez que não conseguiu chegar a um acordo financeiro suficientemente atraente para Biaggi.

Além disso, a Suzuki decidiu parar o desenvolvimento oficial da sua Superbike em 2008, concentrando-se no campeonato de MotoGP. Em 2008, Biaggi substituiu Marco Borciani como piloto na Sterilgarda/Go Eleven, montando uma Ducati 1098RS satélite ao lado de Ruben Xaus. Terminou em sétimo lugar, com sete pódios, três lugares à frente de Xaus e um à frente do piloto oficial da Ducati, Michel Fabrizio.

Em 2009 juntou-se à equipa oficial no regresso da Aprilia.

Na lindíssima Aprilia da Alitália

Subiu ao pódio na 2.ª ronda no Qatar e somou pontos sólidos antes de conquistar a primeira vitória desde o regresso a Brno, depois de os líderes da corrida Fabrizio e Ben Spies terem colidido. Terminou num segundo lugar atrás de Spies na segunda corrida, e terminou a temporada em 4º.

Biaggi continuou com a Aprilia em 2010, tendo conseguido uma dupla vitória na corrida em casa da equipa em Monza para subir ao segundo lugar da classificação. Outra dupla nos EUA deu-lhe o primeiro lugar no campeonato, depois de o anterior líder Leon Haslam não ter conseguido terminar na 2ª corrida.

Em Agosto de 2010, Biaggi assinou um renovado contrato de dois anos com a Aprilia para permanecer com a equipa nas Superbikes até 2012.

Em 2010, Biaggi tornou-se no primeiro campeão do mundo de Superbike Italiano ao dar o primeiro título de Superbike à Aprilia.

2011 foi um ano de resultados mistos para Biaggi e para a Aprilia. Só conseguiu duas vitórias em Aragón Espanha e Brno, na República Checa. Apesar de estar na luta pelo título devido a vários segundos lugares, Biaggi fraturou o pé esquerdo na Alemanha, o que o fez perder duas rondas: Imola e Magny Cours. Biaggi terminou a temporada de 2011 no terceiro lugar com 303 pontos empatado com Eugene Laverty.

A seguir, Biaggi viria a ganhar o título de 2012 por apenas meio ponto sobre Tom Sykes da Kawasaki. Após essa temporada vitoriosa, Biaggi retirou-se das corridas, embora três anos depois, voltasse brevemente às corridas como wildcard para Aprilia, antes de começar uma carreira como Team Manager com a sua equipa Sterilgarda Max em Moto3.

Por vezes também chamado “Mad Max” ao longo da sua carreira, foi notado pelas suas difíceis relações com a imprensa, pessoal de equipa e outros pilotos, sendo famosa a ocasião em que ele e Valentino Rossi trocaram socos a caminho do pódio em Jerez em 2001.

O autor com Biaggi e Eleonora em Portimão

Biaggi teve uma relação com a Miss Italia de 2002 Eleonora Pedron e dela tem uma filha, Inés Angélica Biaggi, e um filho, Leon Alexandre Biaggi, mas os dois separaram-se em Setembro de 2015, quando Biaggi iniciou uma nova relação com a cantora italiana Bianca Atzei.