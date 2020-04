Marco Melandri é mais um piloto que esteve muito perto de ser Campeão, e ainda por cima, fê-lo em duas classes, em Moto GP em 2005 e em SBK em 2011.

Melandri nasceu a 7 de Agosto de 1982 em Ravenna, Itália. Foi introduzido às corridas pelo ex-piloto da Aprilia Loris Reggiani aos seis anos de idade. Passou pelas fileiras das minimotos, onde correu frequentemente contra um jovem Valentino Rossi, do motocross e depois do campeonato italiano e europeu de 125.

Em 1997, Melandri venceu o campeonato italiano de 125, terminando também em 4º lugar no Campeonato Europeu de 125. Além do seu sucesso europeu, estreou-se no campeonato do mundo de 125 em Brno, República Checa, como piloto wild card.

Depois de impressionar no campeonato italiano e europeu em 1997, Melandri finalmente teve a sua oportunidade de competir no campeonato mundial de 125 de 1998 como piloto regular, com uma Honda 125 da Honda Benetton.

Impressionou muitos imediatamente, pois conquistou o seu primeiro pódio na quarta corrida da temporada, quando terminou em segundo lugar no Grande Prémio de casa, em Mugello.

A sua brilhante temporada de estreia continuou em alta quando ganhou o seu primeiro Grande Prémio em Assen, na Holanda. Venceu essa corrida com 15 anos e 324 dias, o que o tornou o mais jovem vencedor de um Grande Prémio de sempre, na altura. No total, venceu dois Grandes Prémios na sua época de estreia e, por isso, terminou a temporada na 3ª posição da classificação, atrás do campeão Kazuto Sakata e do segundo classificado, Tomomi Manako, numa época em que os Japoneses dominavam o Mundial de 125.

Manteve-se na mesma moto e equipa em 1999, onde se candidatou a vencer o campeonato do mundo de 125. Venceu 5 Grandes Prémios, mas não conseguiu vencer o campeonato, terminando em segundo lugar, atrás de Emilio Alzamora, com apenas um ponto de diferença, apesar do espanhol não ter ganho uma única corrida para ser Campeão.

A falha na conquista do seu primeiro campeonato do mundo não impediu a sua subida ao campeonato do mundo de 250 no ano seguinte em 2000.

Melandri foi contratado pela Aprilia para substituir outro italiano, Valentino Rossi, que deixou a equipa e a classe de 250, onde se sagrara Campeão, para a classe de 500.

Esperava-se que assumisse o lugar de Rossi e ganhasse o campeonato mundial de 250. No entanto, a sua época de estreia não começou de acordo com as expectativas. Lutou com dificuldades para se adaptar a uma moto maior e a uma competição de mais alto nível. Não conseguiu vencer nenhum Grande Prémio em 2000, conseguindo apenas 4 pódios, todos no final da temporada. Apesar destes problemas, ainda terminou a temporada na 5ª posição da geral.

Em 2001, as suas performances melhoraram e conseguiu vencer o seu primeiro Grande Prémio de 250 no Sachsenring, na Alemanha. No entanto, foi a sua única vitória em 2001. Apesar de ter conseguido subir ao pódio em 9 ocasiões, nunca desafiou verdadeiramente pelo campeonato. Terminou a temporada na 3ª posição, atrás do campeão Daijiro Kato e do vice-campeão Tetsuya Harada.

Na Aprilia RS com que venceu o Mundial de 250

2002, porém, provou ser a oportunidade de Melandri brilhar. Com o campeão e vice-campeão de 2001, Kato e Harada a mudaram-se para a classe de MotoGP, tornou-se o mais forte candidato ao campeonato.

Dominou a temporada ao recolher 9 vitórias e mais 3 pódios. Depois de ter desafiado pelo campeonato do mundo durante anos, conquistou finalmente o título mundial de 250. Mais uma vez, tornou-se o mais jovem campeão do mundo de 250, com 20 anos e 74 dias, até Dani Pedrosa bater o seu recorde em 2004.

Depois de garantir o título mundial de 250 para a Aprilia em 2002, Melandri subiu à classe de MotoGP para liderar a equipa de fábrica da Yamaha ao lado de Carlos Checa em 2003, substituindo Max Biaggi.

Na Altura, foi residir para Derbyshire, a um passinho de Donington Park numa tentativa de melhorar o seu inglês, mas confessou-nos que, por passar todo o tempo com Italianos, ao contrário de Rossi, que chegou a fazer o mesmo em Londres, acabou por aprender muito pouco.

A Yamaha era menos competitiva do que a Honda e a Ducati, e apesar de Melandri, por vezes, ter mostrado boa velocidade, teve dificuldades em transformar isso em bons resultados e terminou a temporada na 15ª posição sem vitórias ou pódios.

A seguir, juntou-se à equipa satélite da Yamaha Tech 3 em 2004, ao lado de Norick Abe. Essa temporada, voltou a ter dificuldades em obter os melhores resultados. Apesar de ter conseguido arrecadar dois pódios consecutivos, uma série de acidentes e abandonos, incluindo uma queda no Estoril quando usou o seu fato Spiderman, mantiveram-no fora do top 10 da classificação geral. Assim, terminou a temporada na 12ª posição.

Libertado do seu contrato com a Yamaha após a temporada de 2004, Melandri foi a escolha surpresa do patrão Fausto Gresini para se juntar a Sete Gibernau na equipa da Honda Movistar para a campanha de MotoGP de 2005.

Melandri foi bem sucedido com a Honda Movistar em 2005, com uma consistente série de pódios no início da temporada, acabando por levar as suas duas primeiras vitórias nas duas últimas corridas de 2005 para conquistar o segundo lugar no campeonato.

Ao fazê-lo, foi o primeiro piloto da Honda a vencer corridas consecutivas durante quase dois anos, vencendo as duas últimas rondas do Campeonato de MotoGP em Istambul e em Valencia. Apesar de nunca ter desafiado o seu amigo Valentino Rossi para o título, terminou a temporada em força, como vice-campeão, com um total de duas vitórias e cinco outros pódios, o que o coloca nesta série de quases-quases.

Melandri andou para a equipa Honda Fortuna de Gresini ao lado de Toni Elías na temporada de 2006.

Com Rossi a lutar para encontrar consistência, foi um dos principais adversários, juntamente com Loris Capirossi da Ducati e os pilotos da Honda Nicky Hayden e Dani Pedrosa. Voltou a vencer em Istambul, apesar de ter saido do 14º lugar da grelha. Conseguiu mais vitórias em Le Mans, França e Phillip Island. Terminou a temporada na quarta posição, apenas a um ponto de Capirossi.

Em 2007, Melandri e Elias permaneceram na Honda Gresini, agora patrocinada pela Hannspree. A máquina de 800cc da Honda, porém, não era competitiva. Melandri terminou no pódio em Laguna Seca e Le Mans, por essa altura ele e o piloto oficial Dani Pedrosa foram os únicos pilotos da Honda com vários pódios. Acabou por terminar em quinto lugar na geral, segundo, com Pedrosa, entre os pilotos da Honda.

Imediatamente após o 3º lugar de Melandri na ronda de MotoGP dos EUA de 2007, a Ducati anunciou que ele se juntaria à sua equipa de fábrica ao lado de Casey Stoner em 2008 e 2009. Mas 2008 revelou-se desastroso, com uma série de corridas pouco competitivas muitas vezes deixando-o para trás das motos satélite da Alice de Toni Elías e Sylvain Guintoli.

Em Assen qualificou-se em último e lá ficou toda a corrida. Rumores de uma mudança a meio da temporada para a Kawasaki não se realizaram, no entanto Melandri anunciou que se juntaria à Kawasaki para a temporada de MotoGP de 2009 ao lado do seu novo companheiro de equipa John Hopkins. Terminou a temporada numa 17ª posição.

A Kawasaki retirou-se em 2009, levando a receios de que Melandri não tivesse um lugar, no entanto, um pacote de resgate foi acordado para permitir que Melandri corresse numa equipa semi-oficial, a Hayate Racing, apesar das suas preocupações com a fraca tração traseira da moto.

Em 2009, Melandri alcançou o seu primeiro pódio desde 2007 com o seu 2º lugar no Grande Prémio de França no molhado. Os seus únicos seis primeiros lugares foram nas três primeiras corridas, com a equipa a desenvolver a moto e Melandri a terminar em décimo lugar na geral. Em Brno, defrontou Mika Kallio pelo 6º lugar, vez antes de uma colisão eliminar os dois na última volta.

Para 2010, Melandri regressou à Honda Gresini, com uma RC212V oficial. O apoio total da fábrica fora prometido, mas não fornecido, durante o seu primeiro período na Gresini, em que a equipa até cometeu erros de configuração nos testes iniciais.

Assim, em 2011 Melandri mudou-se para o Campeonato do Mundo de Superbike com a Yamaha, substituindo Cal Crutchlow, que se mudara para a equipa Tech 3 em MotoGP.

Final de carreira nas SBK

Em 2 de Outubro de 2011, Melandri assinou um contrato para andar com a equipa BMW no Mundial de Superbike para a temporada de 2012, depois da Yamaha ter optado por não continuar com uma equipa de fábrica após 2011. Melandri alcançou o melhor resultado da BMW, na altura, no Campeonato do Mundo de Superbike, com um segundo lugar na corrida de abertura da temporada em Phillip Island, tendo começado do 13º lugar na grelha.

Seguiram-se resultados mistos em Imola, Assen e Monza, mas Melandri alcançou a primeira vitória da BMW no Campeonato do Mundo de Superbike na ronda europeia em Donington Park, fazendo uma dobradinha em 1-2 com o colega de equipa Leon Haslam. Melandri e Haslam colidiram na segunda corrida, impedindo uma limpeza no fim de semana para a BMW.

A partir daí, Melandri venceu corridas em Miller Motorsports Park, Motorland Aragón e uma dupla em Brno, para chegar a 21 pontos da liderança do campeonato, de Max Biaggi.

Em Novembro de 2014, foi anunciado que Melandri regressaria a Gresini, na equipa de fábrica da Aprilia, para a temporada de 2015. No entanto, depois de não ter conseguido um único ponto nas primeiras oito corridas da temporada, Melandri deixou a equipa e foi substituído por Michael Laverty e depois por Stefan Bradl.

Marco com a companheira Manuela Rafaetta

Além da sua carreira de motociclismo, Melandri também competiu em corridas de automóveis, pois correu em duas rondas da Speedcar Series, marcando dois pontos em quatro corridas.

Na sua última temporada competitiva, ainda andou no Campeonato do Mundo de Superbike para a equipa GRT, em Yamaha R1 com Sandro Cortese como colega de equipa.

Em Julho de 2019, Melandri anunciou a sua retirada final no final da temporada. Resta ver se ainda aparecerá nalguma capacidade ligado às corridas, o que é provável.