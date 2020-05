Não é de admirar que todos aqueles que participaram no Moto Fite Klub envergassem um sorriso enorme, até porque esta foi a primeira corrida a ter lugar após o início da pandemia. No entanto, a maior felicidade de todas estava estampada no rosto de Mike Alessi, o vencedor da corrida.

Tudo aconteceu na pista de MX de Youngstown, no Ohio, onde o piloto da SmarTop/Bullfrog Spas/MotoConcepts Honda acabou por ganhar a grande final e com ela o primeiro cinto do Moto Fite Klub. A vitória chegou depois de um grande duelo com o seu rival de longa data, Ryan Villopoto.

“O Ryan Villopoto e eu temos tido, como sabem, muitas batalhas ao longo das nossas carreiras, onde lutámos como amadores e mais tarde quando chegámos aos profissionais. Aí, ele levou a melhor por diversas vezes e ganhou vários campeonatos, depois passou a ser um dos maiores pilotos que este desporto já viu. Por isso, correr contra ele, bem como contra todos os rapazes que lá estiveram, foi mesmo muito divertido. Só de ver o Stanton e o Bradshaw a lutarem foi espetacular. Ver o Pastrana e o Windham, especialmente quando o Travis fez o seu salto de costas sobre o salto de estilo livre. Todos os rapazes que fizeram parte disto, desde o Broc Glover ao Jake Weimer e ao Ivan Tedesco, que espero mesmo que esteja melhor. (Nota: Tedesco acordou cedo na terça-feira de manhã sentindo-se muito doente e não competiu). Sinto que isto pode ser um olhar para o futuro. Espero que possamos ter mais eventos como este, porque as pessoas adoraram. Neste momento, toda a gente está esfomeada por quase tudo o que se passa, por qualquer corrida. Querem ver alguma acção ao vivo e não se consegue fazer isso neste momento, no que diz respeito a futebol, basquetebol, basebol, nada. Portanto, este foi o evento perfeito para dar aos fãs o que eles queriam”.

Esta corrida não foi realizada apenas por diversão, visto que teve fins solidários. “No final da corrida todos nós demos os nossos capacetes, os nossos óculos de protecção, equipamento, calças e tudo à Road2Recovery para um grande leilão que eles estão a fazer, por isso foi uma grande sensação entregar o meu equipamento vencedor”, revelou o piloto americano.

Para Alessi, o melhor de tudo foi voltar a ver os ex-companheiros de aventura em pista.

“Foi muito fixe ver pessoal que não corre há muito tempo, como o Broc Glover, o Jeff Stanton, e claro o Damon Bradshaw. Só de vê-los a andar forte de novo, de ver que eles ainda têm aquele estilo bonito e capacidade de contornar uma pista àquela velocidade… Todos eles foram muito impressionantes. Senti que estávamos em 1992 e a ver estes tipos a ir para o campeonato no LA Coliseum, só que não havia pressão, não havia recuos, não havia luvas e só íamos correr. E o Kevin Windham? Ele ainda tem o estilo de pilotar mais bonito de todos os que andam por aí. Ele faz com que pareça tão fácil e ainda consegue ser muito rápido”, sublinhou Mike Alessi.

Quanto ao seu rival, Ryan Villopoto, Alessi não aponta nada de negativo, antes pelo contrário.

“Ele é um multi-campeão e ainda tem aquele fogo, aquele desejo de ganhar a todo o custo, custe o que custar. Depois, quando estávamos a conversar e eu fiquei com a camisola dele, foi bom pensar que somos apenas dois gajos que correm de moto para ganhar a vida, que têm carreiras muito boas, que ganham dinheiro, que têm as suas mulheres e os seus filhos, e que agora estão apenas a viver uma boa vida. Espero sinceramente que o Ryan Villopoto e eu possamos tornar-nos mais amigos depois deste Moto Fite Klub nos ter juntado a todos de novo, e espero que haja mais disto”, ressalvou Alessi, não descurando a possibilidade de ter uma corrida em sua casa.

“Como campeão a tentar defender o seu título, talvez pudéssemos ter uma corrida em minha casa, na minha pista aqui na Florida. Podíamos fazer um bom espetáculo e uma boa corrida! Mas, entretanto, é importante dar graças a todos os fãs que ontem sintonizaram e apoiaram todos os pilotos e todas as suas causas. Esperemos que haja mais corridas, depois deste Moto Fite Klub”, disse Mike Alessi, o vencedor desta primeira edição.

Foto: Racer X