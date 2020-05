Foi preciso surgir o Moto Fite Klub da mente do incrível Travis Pastrana para voltar a juntar na mesma pista Jeff Stanton e o seu velho rival dos anos 90, Damon Bradshaw. Stanton liderou por algum tempo, mas Bradshaw acabou por levar a melhor.

“Foi espetacular”, disse Stanton. “O Damon e eu tivemos um respeito tão grande um pelo outro. Conseguimos ir para a pista e fazer ultrapassagens um ao outro sem quaisquer problemas, sem ressentimentos. Foi fantástico. Estou muito orgulhoso por termos feito parte deste evento. Eu tenho 52 anos. Ele tem 48 anos. Por isso, poder estar a correr com esta classe de atletas, como o Sipes e o Windham… eles dão um espetáculo dos diabos. Isso foi fantástico. Poder ir para a pista e fazer o que nós fizemos, foi fantástico. Saio muito feliz, em forma e sem mazelas. Era tudo o que eu podia pedir”, afirmou Jeff Stanton.

Quanto às escolha da CR250, o piloto revela que foi muito fácil. “Eu pensei, sabes que mais? Só esse som. E o cheiro? Aquele combustível VP, o óleo Maxima. Eu gosto de andar nesta moto. Sinceramente, não gosto tanto de andar nas 450. São tão grandes e poderosas. Já ultrapassei essa fase da minha vida. Portanto, a minha moto de eleição é uma 250F. Eu adoro andar nas 250F porque posso simplesmente andar com toda a força que quiser. Já não quero andar tão depressa como o Sipes e o Windham e não vou fingir que consigo. No entanto, sei que ainda posso ir para a pista e divertir-me um pouco”.

Apesar de já ter pensado em deixar de participar em eventos do género, Jeff Stanton não hesita na resposta quando a questão é repetir uma corrida como a desta primeira edição do MotoFite Klub.

“Eu disse ao Rob Buydos, que me envolveu numa corrida de pit bike numa corrida NASCAR no ano passado e que depois me envolveu nisto. «Meu, não contem comigo. Estou farto. Eu não quero continuar a abusar dos meus limites. Não contem comigo». Sinto que ainda consigo andar bastante e gosto muito de o fazer. Desde que se ande um pouco, não se perde esse toque. Então, será que eu faria outra corrida destes? Sem dúvida! Se a pista fosse tão fácil como esta e pudéssemos fazer um espetáculo, fazer coisas boas e angariar dinheiro, fá-lo-ia de novo sem pensar duas vezes, principalmente, com este grupo espetacular de pilotos”, revelou o americano, natural do Michigan.

“Costumo andar de moto uma vez por semana, às vezes umas duas vezes por semana. Depende. Não vou andar quando está calor, ou quando está mau tempo e muita poeira. O meu filho e eu fazemos algumas corridas, por isso, de três em três semanas, pelo menos, estamos a correr em vintage numa pista local perto de casa. É divertido e eu gosto disso. Isto está-me no sangue e nunca vai sair”, afirmou Jeff Stanton, revelando ainda as motos em que mais gosta de andar.

“Adoro andar naquela 250 de 2007. Também tenho uma CR500 de 89, uma YZ125 de 1982, que adoro, uma Elsinore 125 de 1976 e uma CR250 de 1987. A minha próxima grande compra será de 74 ou mais, porque atualmente não tenho nenhuma delas. Essa é a próxima na minha lista”, disse.

_

Foto: Andrew Fredrickson