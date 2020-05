Ivan Tedesco foi forçado a ficar de fora do Moto Fite Klub, na terça-feira, depois de ter sofrido uma convulsão. As primeiras notícias sugeriram que Tadesco estaria apenas constipado ou com uma gripe, mas foi o próprio a confirmar o que tinha acontecido, já no final do dia de ontém.

Tedesco esclareceu através das suas redes sociais que a razão exata para a sua ausência foi uma convulsão que sofreu na manhã de terça-feira, obrigando-o a ser hospitalizado.

“Quero que todos saibam o que me aconteceu esta semana e por que razão não corri no Moto Fite Klub. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao pessoal médico do Hospital St. Elizabeth Boardman, no Ohio, por me ter ajudado nos últimos dois dias. Sofri uma convulsão que me levou ao hospital. Os médicos acham que isto aconteceu devido a uma desidratação grave que me levou a complicações, tais como ter uma convulsão. Isto pode acontecer porque o nosso volume de sangue é demasiado baixo. Os médicos fizeram diversos exames, que saíram todos normais. Felizmente, estou bem e agradeço muito toda a ajuda”, disse o piloto, que não escondeu a frustração por ter falhado a corrida.

“Dizer que estou dececionado por perder a corrida é pouco. Estou grato pela oportunidade de poder fazer parte de algo tão único para o nosso desporto e estou grato pela fraternidade que a comunidade do motocross mostrou enquanto eu estava em baixo”, afirmou Ivan Tadesco que, felizmente, parece estar bem e a recuperar.

Foto: Instagram Ivan Tadesco