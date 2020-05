Hoje, dia 12 de Maio, tem lugar o Moto Fite Klub, uma competição que reunirá 10 antigas estrelas do AMA Supercross a partir das 22.00h, hora portuguesa.

O circuito deverá ser uma mistura de Motocross, Supercross e sabe-se lá mais o quê… Tudo pode acontecer quando as ideias saem das mentes de Travis Pastrana e Kevin Windham!

Entretanto, já foi conhecido o esquema de duelos que será o ponto de partida para esta competição.

Tudo começa com os pilotos que estão há mais anos afastados do AMA Supercross como pilotos: Travis Pastrana (na Suzuki RMzilla 500cc) enfrenta Broc Glover (numa Yamaha YZ 490 dos anos 80) enquanto Jeff Stanton e Damon Bradshaw reeditam a luta que tiveram pelo título de campeão do AMA Supercross em 1992.

A partir daqui entram em pista os pilotos mais “recentes”: Kevin Windham, Ivan Tedesco, Jake Weimer, Ryan Sipes, Mike Alessi e Ryan Villopoto.

A partir da “Last Chance” deixam de ser corridas a dois e passam a ser disputadas por três pilotos. Isto porque Travis Pastrana e Broc Glover vão poder escolher um “Wild Card” cada um para discutirem entre eles um lugar na corrida de Repescagem.

Da “Last Chance” sairá o terceiro piloto que vai participar na grande Final.

Depois de dois meses sem corridas, esta será a oportunidade de voltar a ver competição. Ainda para mais, a receita das subscrições feitas on-line para ver esta corrida vão reverter a favor de instituições de caridade.

Poderá ver a prova neste link mediante o pagamento de 9,99 dólares:

https://www.fite.tv/watch/moto-fite-klub/2p75c/