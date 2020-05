A Road 2 Recovery acolheu um leilão, promovido pelo Moto Fite Klub, numa corrida protagonizada por nomes bem conhecidos do mundo das duas rodas. A angariação de fundos não podia ter corrido melhor, sendo que foram angariados 52.429 dólares, destinados a ajudar oito instituições de caridade.

Foi no dia 12 de maio que nove lendas do motocross e supercross se juntaram para um evento muito especial. Damon Bradshaw, Jeff Stanton, Broc Glover, Travis Pastrana, Kevin Windham, Ryan Villopoto, Ryan Sipes, Jake Weimer e Mike Alessi estiveram frente a frente para uma batalha épica, que viria a ser conquistada por Alessi.

Depois de terminada a corrida, os pilotos juntaram-se para doar o seu equipamento usado na corrida a oito instituições de caridade e causas diferentes. Todas as camisolas utilizadas na corrida foram para a Team DayneGerous, beneficiando a Cystic Fibrosis Foundation, todos os óculos de proteção foram para os Docs e todos os capacetes para a Road 2 Recovery. Adicionalmente, a equipa YCF doou uma Sunday Motors Flat Track Bike – S 147/150cc para ajudar a apoiar a Unidade Médica Móvel e o concessionário Yamaha; a Motozilli, doou a Yamaha YZ450F, que Broc Glover pilotou na corrida, à Team DayneGerous beneficiando a Cystic Fibrosis Foundation. A Team DayneGerous foi criada por Glover para angariar fundos e sensibilizar as pessoas em nome do seu filho que está a combater a Fibrose Quística. Travis Pastrana decidiu subir ainda mais a parada ao anunciar que iria igualar as propostas vencedoras das camisolas de Glover e Weimer.

“A Road 2 Recovery está extremamente grata a todos os pilotos do Moto Fite Klub pelos seus donativos e por terem estendido a mão para dar à R2R a oportunidade de acolher este leilão. Obrigado à equipa do Moto Fite Klub e ao Rob Buydos por terem organizado um grande espetáculo e uma corrida que ajudou tantas instituições de caridade”, disse Lori Armistead, Diretora de Marketing e Relações Públicas da R2R. “Estas doações tiveram um impacto significativo para a R2R e para os atletas que apoiamos. Obrigada a todos os que participaram no leilão”.

Quando a corrida terminou, a Road 2 Recovery recolheu todos os 43 itens doados e organizou um histórico leilão no eBay. O leilão durou cinco dias e angariou 52.429,47 dólares, para oito instituições de caridade. Além disso, cada piloto escolheu uma instituição de caridade para doar dinheiro diretamente, como foi o caso de Travis Pastrana, por exemplo, que doou à Wings For Life e Jeff Stanton que doou à Fellowship of Christian Athletes.

“Estamos super gratos por todo o apoio e generosidade da comunidade de motocross”, disse Jeff Stanton. “O vosso apoio vai ajudar muitas pessoas necessitadas”.

Broc Glover acrescentou também expressou a sua satisfação pelos resultados que conseguiram alcançar. “Estou muito orgulhoso por ter feito parte do evento inaugural do Moto Fite Klub. O facto de termos conseguido angariar fundos para tantas causas dignas deixa-me muito grato por fazer parte desta irmandade”.

Além das já mencionadas, muitas outras instituições beneficiaram desta ação de solidariedade.

– Road 2 Recovery: 21.825,78 dólares

– Team DayneGerous beneficiando a Cystic Fibrous Foundation: 16.318,82 dólares

– Mobile Medical Unit: 4.928,00 dólares

– Wings for Life: 4.545,86 dólares

– Óculos para os Docs: 2.828,91 dólares

– Fellowship for Christian Athletes : 966.53 dólares

– Global Disaster Outreach: 875.88 dólares

– MX Veterans: 139.69 dólares

Foto: Moto Fite Klub Instagram