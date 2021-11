O piloto alentejano gastou 4:46.19,577 horas, deixando o segundo classificado, Gustavo Gaudêncio (Honda), a 3.30 minutos. Gonçalo Bandeira (Gás Gás) foi terceiro, a 7.55 minutos.

Com estes resultados, Maio conquistou a 'coroa' nacional, batendo precisamente Gustavo Gaudêncio, regressado este ano ao campeonato.

Nos quads, Luís Engeitado (Yamaha) foi o mais rápido, conquistando, também, o título nacional, aproveitando o acidente sofrido por Luís Fernandes (Yamaha), quando liderava. Luís Pimenta (Yamaha) foi segundo, a 12.52 minutos, e Rafael Carvalho (Yamaha) terceiro, a 26.42 minutos.

Nos SSV, a vitória também deu título, neste caso a Roberto Borrego (Can Am), que deixou Nelson Caxias (Can Am) em segundo, a 2.12 minutos, e Alexandre Pinto (Bombardier) em terceiro, a 2.40.

AGYR // JP

Lusa/Fim