"Reinaldo Teles, administrador do FC Porto, faleceu esta quarta-feira, aos 70 anos. A ligação do antigo atleta, seccionista, diretor, vice-presidente e administrador da SAD do FC Porto, no papel de associado, estendia-se há mais de meio século, desde 1967", indicou o clube.

O administrador não-executivo da SAD dos 'dragões' manifestou sintomas da doença no final de outubro e deu entrada no Hospital de São João, no Porto, acabando por ser transferido algumas horas depois para a Unidade de Cuidados Intensivos.

