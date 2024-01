O antigo futebolista adoeceu no domingo em sua casa e foi hospitalizado em Cagliari, cidade onde passou quase toda a carreira de jogador, entre 1963 e 1977.

"É um verdadeiro 'monumento' nacional que nos deixou. Gigi Riva encarnou o mito do homem livre e do extraordinário jogador de futebol", afirmou o presidente da FIGC, Gabriele Gravina, num comunicado de imprensa.

Apelidado de 'Rombo di Tuono' (trovão) por causa de seu excecional poder de ataque, marcou a história do futebol italiano e ao serviço da 'squadra azzurra' assinou 35 golos em 42 partidas, o que faz dele o maior goleador da história da seleção, que conquistou o título de campeã europeia de 1968, com Riva no 'onze'.

No entanto, foi durante Mundial1970, no México, que escreveu as páginas mais bonitas da sua carreira e do futebol mundial, formando uma dupla no ataque com Gianni Rivera, um dos protagonistas da meia-final vencida por 4-3 pela Itália contra a Alemanha, considerada uma das maiores partidas da história da competição.

Riva marcou um dos cinco golos no prolongamento 'louco' da meia-final frente aos germânicos e que abriu as portas da final à Itália, na qual viria a perder para o Brasil de Pelé, Rivelino e Tostão, por 4-1.

