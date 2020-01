Morreu Fernanda Pires da Silva, responsável pela construção do Autódromo do Estoril Fernanda Pires da Silva faleceu este sábado, 11 de janeiro de 2020. Aos 93 anos. A dona do grupo Grão Pará foi responsável por negócios na área do turismo, imobiliário e construção civil, destacando-se pela construção do Autódromo do Estoril. Nascida em Lisboa, Fernanda Pires da Silva viveu no Brasil após o 25 de abril desporto AutoSport desporto/morreu-fernanda-pires-da-silva-responsavel_5e1b10e490778c1bfa220e5d





Fernanda Pires da Silva faleceu este sábado, 11 de janeiro de 2020. Aos 93 anos. A dona do grupo Grão Pará foi responsável por negócios na área do turismo, imobiliário e construção civil, destacando-se pela construção do Autódromo do Estoril.

Nascida em Lisboa, Fernanda Pires da Silva viveu no Brasil após o 25 de abril de 1974 e na sequência do processo de estatização da economia portuguesa. Regressou a Portugal no final da década de 1970.

Foi responsável pela construção do Autódromo do Estoril, que foi inaugurado a 17 de junho de 1972. Este recebeu o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 entre 1984 e 1996. Em 1984, a pole position foi para Nelson Piquet e a vitória para Alain Prost. Já em 1996, a pole position foi para Damon Hill e a vitória para Jacques Villeneuve.

Em 2012, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) decidiu atribuir o título de Sócio Honorário a Fernanda Pires da Silva.

O velório de Fernanda Pires da Silva decorre hoje, a partir das 15h00, na Basílica da Estrela, em Lisboa. O enterro decorrerá na segunda-feira pelas 11h30, no cemitério da Guia, em Cascais.