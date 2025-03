"O Morita não estará disponível para o jogo de amanhã [sábado], temos os miúdos que já jogaram, o [Alexandre] Brito, o [Henrique] Arreiol, o Edu [Eduardo Felicíssimo], o Zeno [Debast] que tem jogado [nessa posição]. Não vai fugir muito daí", revelou o técnico, em Alcochete, em conferência de imprensa de antevisão do desafio da 27.ª jornada da I Liga.

Morita foi dispensado da seleção japonesa após o primeiro de dois encontros de apuramento para o Mundial2026 e regressou de imediato a Lisboa, mas não recuperou para a visita aos 'tricolores'.

O belga Zeno Debast também esteve ao serviço da seleção do seu país, mas o técnico conta com ele para superar, também, as ausências de Hjulmand, suspenso por um jogo, Daniel Bragança e João Simões, lesionados até ao final da época. O uruguaio Maxi Araújo é outro dos ausentes, por também estar a cumprir castigo.

"O Debast vai, possivelmente, jogar a médio porque não temos outras soluções. Recuou no último jogo [para defesa central] porque já tínhamos mais soluções para o meio-campo", desvendou o treinador.

Por outro lado, "só hoje" é que os 'verdes e brancos' tiveram "a equipa totalmente completa para treinar", lembrou Rui Borges, que vai ter de gerir vários outros elementos que estiveram nas seleções.

"Sim, temos de ter algum cuidado com o [Gonçalo] Inácio, que fez muito tempo de jogo [na seleção portuguesa]. Mas não só com o Inácio. Eu amanhã [sábado] tenho de jogar com dois médios e o Felicíssimo vem com 225 minutos da seleção [de sub-19]", desabafou.

Além disso, o 'criativo' Pedro Gonçalves, lesionado desde novembro, ainda não está disponível, embora continue "na reta final da recuperação", como o técnico já tinha confirmado antes da pausa no campeonato.

"Está no campo, já trabalha com bola, é uma questão de passar aqueles últimos parâmetros que têm mais a ver com a parte médica. Não posso especificar se é dois dias, se é uma semana... Acredito que está para breve, muito breve, porque já está nessa reta final", esclareceu Rui Borges.

Já no campo das boas notícias para o treinador, o defesa St. Juste "está a 100% e é um jogador que está disponível para jogo" e poderá jogar numa posição para a qual também "há Esgaio, há [Eduardo] Quaresma".

O Sporting visita o Estrela da Amadora no sábado, com início previsto para as 18:00, no Estádio José Gomes, na Reboleira, e arbitragem de Gustavo Correia (AF Porto).

A equipa orientada por Rui Borges lidera o campeonato com 62 pontos, mais três do que o Benfica, rival que acerta hoje calendário, com a visita ao Gil Vicente, em partida em atraso da 24.ª jornada, e só na quarta-feira disputa o seu desafio da presente ronda, em casa, contra o Farense.

O Estrela da Amadora, orientado por José Faria, só venceu um dos últimos 11 jogos, frente ao último classificado, o Boavista (1-0), e segue em 15.º lugar, com 23 pontos, os memos que o Gil Vicente (14.º) e o AVS (16.º), equipa que se encontra em lugar de play-off.

SYL // MO

Lusa/Fim