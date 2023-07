A equipa 'leonina', que no sábado já contou também com o guarda-redes Franco Israel, prossegue a preparação com vista à época de 2023/24, hoje com mais um treino na Academia de Alcochete, a que se seguirá nova sessão na quarta-feira, após folga.

No programa desta pré-época está prevista a viagem no sábado para um estágio no Algarve, como tem sido habitual nos últimos anos, onde os 'leões' irão permanecer até 26 de julho, em Lagos.

Nesse período, o quarto classificado da época 2022/23 irá ter o primeiro teste da pré-temporada, em 19 de julho, frente aos belgas do Genk, seguindo-se um jogo diante dos espanhóis da Real Sociedad, em 25, ambos no Estádio Algarve.

RPM // VR

Lusa/Fim