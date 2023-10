Depois da pausa para os jogos das seleções nacionais e da eliminação da Taça de Portugal, após derrota frente ao Canelas 2010 (3-5) no desempate por grandes penalidades, o treinador do Desportivo de Chaves quer continuar a somar pontos no campeonato na deslocação "especial" a Guimarães.

"Se dissesse que o jogo de amanhã [sábado] é só mais um jogo, estaria a mentir e eu não sei mentir. É um jogo especial, não há como fugir disso, mas, ao mesmo tempo, garanto-vos que não há ninguém que queira ganhar mais o jogo do que eu, pode haver tanto quanto eu, mais não há ninguém", frisou Moreno na antevisão à partida.

O técnico reiterou, ainda, que este é um encontro "importante" para os transmontanos, sobretudo pela posição que ocupam na tabela classificativa e apesar de reconhecer qualidades no adversário que bem conhece, quer o plantel focado em 'carimbar' a vitória.

"Estamos numa situação um pouco desconfortável na classificação, temos sete pontos e vamos a Guimarães, [conscientes] das dificuldades que é competir no [Estádio] D. Afonso Henriques, percebendo a qualidade individual e coletiva que o Vitória [de Guimarães] apresenta, mas com um só objetivo, o de ganhar o jogo", vincou.

Para esta tarefa, Moreno apenas não poderá contar com Habib Sylla, ainda lesionado, uma vez que a paragem do campeonato foi benéfica para um conjunto de jogadores que entretanto deixaram o boletim clínico.

"Há atletas que estiveram [lesionados] algum tempo e esta paragem que existiu de três semanas, com esta última de competição da Taça [de Portugal] deu para ganhar algum tempo. As paragens foram longas, vamos perceber ainda se estão em condições ou não de, amanhã [sábado], poder [joga], mas enquanto treinador sinto-me satisfeito de ter só o Sylla impedido de dar o contributo", concluiu.

O Desportivo de Chaves, 14.º classificado, com sete pontos, visita o Vitória de Guimarães, em quinto, com 16, no sábado, às 18:00, no Estádio D. Afonso Henriques, em encontro da nona jornada da I Liga, arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

MYMR // AJO

Lusa/Fim