Depois de ter quebrado um ciclo que contava com três derrotas consecutivas ao conseguir pontuar na visita ao Famalicão (2-2), o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves recebe o líder Sporting, no sábado, num embate que o técnico Moreno antevê "competitivo" pela qualidade que reconhece nos 'leões'.

"Espero um jogo competitivo, um bom jogo, [com] o Sporting a jogar bem, muito identificado com todos os processos. Na minha opinião, é a melhor equipa do nosso campeonato, não só pelo que diz a classificação, mas [pela] qualidade de jogo, com atletas a nível individual com um talento incrível que, a qualquer momento, resolvem jogos sozinhos", frisou o treinador na antevisão à partida.

Ainda assim, Moreno garantiu que os transmontanos irão entrar em campo "a acreditar" nas suas capacidades e na possibilidade de amealhar três pontos.

"Não queremos vitórias morais, precisamos de pontos e é assim que nos vamos apresentar amanhã [sábado], a reconhecer que do outro lado há, realmente, uma grande equipa, mas a acreditarmos em nós e a acreditar, genuinamente, que é possível ganhar os três pontos", vincou.

Moreno relembrou que a motivação da equipa "tem de estar sempre no máximo, independentemente do lugar" que ocupa na classificação, embora não esconda que "os sinais" que o plantel tem dado, "essencialmente nos dois últimos jogos", oferecem "mais certezas".

"Não escondo que nos dá mais certezas, mais conforto ver a resposta que a equipa deu no Dragão, agora em Famalicão, mas perceber que os jogos são todos diferentes, o Sporting cria problemas diferentes daquilo que fez o FC Porto, o Famalicão, e estamos identificados para isso", reiterou.

O técnico alertou ainda que a equipa terá de saber "aquilo que quer fazer no momento com bola", percebendo, ao mesmo tempo, "que nestes jogos também se corre muito sem bola", desgaste que não pode "tirar o discernimento de decidir bem" no momento da recuperação.

Para esta tarefa, Moreno não poderá contar com os lesionados Pedro Pinho, Ygor Nogueira, Habib Sylla e Rúben Lameiras, além de Guima e Bruno Langa, ao serviço da seleção moçambicana.

Quanto à situação de João Correia, presente na convocatória final da seleção cabo-verdiana para a Taça das Nações Africanas (CAN), o técnico adiantou que será titular na receção ao Sporting, sendo "a única certeza" para o jogo.

Relativamente ao mercado de inverno, Moreno mostrou-se satisfeito com a contratação de Vasco Fernandes e de Raphael Guzzo, disponíveis para o embate de sábado, garantindo não ter dúvidas que "não faltam profissionais a querer vir representar" o clube.

O Desportivo de Chaves recebe o Sporting, no sábado, às 18:00, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da 17.ª jornada da I Liga portuguesa, arbitrado por Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

