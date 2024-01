O lanterna-vermelha Desportivo de Chaves volta a jogar em casa no arranque da segunda volta do campeonato com uma receção ao Rio Ave, antepenúltimo classificado, um jogo que Moreno reconhece como sendo de grande importância.

O treinador "faz questão", no entanto, que a pressão de pontuar recaia, apenas, sobre os seus ombros para que os jogadores possam superar os "desafios internos", desde logo, fazer uma segunda volta "muito melhor" do que a primeira.

"Irem para dentro do campo condicionados ou com essa pressão extra de perceber que é um jogo, realmente, muito importante, pode condicioná-los naquilo que é o rendimento. Não fugimos que é um jogo importante, o primeiro da segunda volta e temos isto connosco: criar desafios internos e precisamos de fazer muito melhor do que fizemos na primeira volta. Fazer melhor é pontuar já, se possível, ganhar ao Rio Ave, portanto é com estes pequenos desafios que acreditamos que vamos conseguir o grande objetivo final [da manutenção]", frisou, na antevisão à partida.

Moreno quer, por isso, a equipa "identificada em todos os momentos do jogo", avançando que "voltar a defender com uma linha de três [centrais], sem bola [com] uma linha de cinco, pode acontecer", o que irá depender "dos atletas disponíveis e as condições com que se apresentam".

O técnico sabe que não poderá contar com Pedro Pinho e Habib Sylla, ainda lesionados, enquanto Bruno Langa e Guima continuam ao serviço da seleção moçambicana.

Quanto ao plantel disponível, deve estar confiante nas suas capacidades, tendo em mente que irá defrontar "um bom Rio Ave", com "uma boa ideia de jogo".

"Antes do treino [de hoje] disse aos atletas: estarmos identificados com aquilo que vamos encontrar mas, mais do que isso, olharmos para nós e a acreditar naquilo que podemos e devemos fazer, a perceber que, do outro lado, há um bom Rio Ave, claramente com boa saída de bola, com qualidade no momento com bola, atletas individuais muito interessantes. Estamos preparados para isso, mas sempre com a convicção de que nós também temos qualidade", reiterou.

Moreno espera contar, também, com a presença dos adeptos transmontanos no Municipal de Chaves que, no domingo, contará com cerca de 800 atletas dos escalões de formação dos clube das associações de futebol de Vila Real e de Bragança, mobilização que o técnico disse ver com bons olhos.

"Não vejo problema nenhum em termos muitos adeptos e o estádio cheio, pelo contrário, é uma vantagem e nós só temos de retribuir em campo com a vitória, se possível, jogando bem. Nunca olho para a moldura humana na bancada como um problema mas, sim, como uma ajuda e nós vamos precisar muito da ajuda dos nossos adeptos, porque a caminhada é difícil, mas acredito ser possível sair desta situação desconfortável", concluiu.

O Desportivo de Chaves, 18.º e último classificado, com 11 pontos, recebe o Rio Ave, 16.º, com 15, no domingo, às 18:00, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da 18.ª jornada da I Liga portuguesa, arbitrado por Fábio Melo, da associação do Porto.

MYMR // JP

Lusa/Fim