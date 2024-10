Num jogo que marcou a despedida do árbitro Nuno Almeida, Benny saiu do banco aos 72 minutos e decidiu o jogo aos 79, para o primeiro triunfo dos anfitriões desde as duas primeiras rondas.

O conjunto de Moreira de Cónegos isolou-se, provisoriamente, no oitavo lugar, com 11 pontos, menos quatro do que o Santa Clara, que soma 15 e só tinha perdido com FC Porto e Benfica.

