Fabrício, aos 20 minutos, de grande penalidade, ainda deu vantagem aos algarvios, mas Ferraresi (44) e Gonçalo Franco (82) deram o triunfo aos minhotos, que puseram fim a uma série de cinco jogos sem vencer.

Com este triunfo, o Moreirense subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com 40 pontos, a dois do Vitória de Guimarães, que é sexto, enquanto o Portimonense, que não vence há cinco jogos, segue na 12.ª posição, com 34.

NFO // NFO

Lusa/Fim