O 'bis' do médio Filipe Soares, que marcou aos 23 e 89 minutos, permitiu à equipa visitante impor-se no Funchal e quebrar uma série negativa de três encontros seguidos sem triunfar no campeonato.

O Moreirense ascendeu ao sétimo lugar, com 29 pontos, enquanto o Marítimo ocupa a 18.ª e última posição, com 18, aumentando para oito o número de partidas consecutivas sem vencer na competição.

RPC // RPC

Lusa/fim