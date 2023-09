O compromisso europeu do Sporting de Braga, no play-off da Liga dos Campeões, que ultrapassou com êxito e garantiu um lugar na fase de grupos, 'obrigou' então, no fim de semana de 26 e 27 de agosto, a um adiamento desta visita ao Moreirense.

O jogo, que acontece em momento de paragem da I Liga, face aos compromissos das seleções, decorrerá no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, com início às 18:00, e terá arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Aveiro.

Moreirense e Sporting de Braga chegam a este jogo com os mesmos quatro pontos, depois de uma vitória, um empate e uma derrota nos já disputados.

Na última época, as duas equipas defrontaram-se por três vezes, sempre com vitória dos 'arsenalistas', nos dois jogos da Liga e em Braga, na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

