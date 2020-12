A jogar fora, o Gil Vicente adiantou-se no marcador aos 61 minutos, com um golo do defesa Rúben Fernandes, mas o Moreirense conseguiu chegar ao empate com um autogolo do guarda-redes Denis, aos 80.

O técnico César Peixoto somou o primeiro ponto no comando técnico do Moreirense ao terceiro jogo no campeonato, frente à equipa orientada por Ricardo Soares, anterior técnico dos 'cónegos'.

Com este empate, o Moreirense, que vinha de três derrotas consecutivas, passa a somar nove pontos, no 11.º lugar do campeonato, os mesmos que o Gil Vicente, que é 10.º.

