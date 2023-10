Em Moreira de Cónegos, o Boavista adiantou-se no marcador aos 21 minutos, ao beneficiar de um autogolo do defesa Marcelo, mas o Moreirense conseguiu chegar ao empate com um tento do avançado André Luís, aos 35.

Com este resultado, o Boavista, que não vence há três jogos, é quarto classificado, com 15 pontos, mas pode perder lugares nesta jornada para os perseguidores, enquanto o Moreirense, que vinha de dois triunfos seguidos, é oitavo, com 11.

