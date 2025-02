"A Moreirense SAD informa que iniciou negociações com o treinador César Peixoto para a cessação, com efeitos imediatos, do contrato de trabalho desportivo que vigorava desde o início da presente época", refere o comunicado do 11.º classificado do principal escalão.

Com a negociação em curso, o técnico de 44 anos vai concluir a segunda passagem pelo clube da vila de Moreira de Cónegos, depois de ter orientado os minhotos pela primeira vez durante a época 2020/21, tendo alcançado três vitórias em sete jogos entre novembro e dezembro de 2020.

Contratado no início da presente época para substituir Rui Borges, treinador que rumou ao Vitória de Guimarães e que hoje orienta agora o Sporting, César Peixoto guiou os 'cónegos' à sétima posição da tabela após 13 jornadas na I Liga, sobressaindo, nessa fase, o triunfo perante o Sporting (2-1) e o empate caseiro com o Benfica (1-1).

A formação do concelho de Guimarães atravessou depois um ciclo de oito jornadas sem triunfos, antes de derrotar o Casa Pia na 22.ª ronda (3-2) e de perder com o Famalicão no domingo, para a jornada 23 (2-0), ocupando a 11.ª posição da tabela, com 26 pontos.

Ainda sob o comando do treinador natural de Guimarães, o Moreirense eliminou o FC Porto na presente edição da Taça de Portugal, ao vencer por 2-1 em casa, na quinta eliminatória, antes de ser afastado pelo Gil Vicente, nos oitavos de final (1-0).

O treinador natural de Guimarães orientou também o Varzim (2018/19), a Académica (2019/20), o Desportivo de Chaves (2019/20) e o Paços de Ferreira, em 2021/22 e 2022/23, temporada em que os 'castores' desceram à II Liga.

